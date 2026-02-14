Bandung jadi Kota Prioritas Produk Pangan Halal Korea

BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX).(Dok. BIFHEX)

BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat. Dalam ajang pameran yang berlangsung pada 10–12 Februari tersebut, juga turut diramaikan oleh berbagai produk pangan halal asal Korea Selatan.

Delapan perusahaan importir utama produk pangan Korea yang berpartisipasi secara langsung berhasil membukukan 20 kontrak senilai 15,6 juta USD atau setara Rp262,5 miliar lebih. Sementara itu, Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan Republik Korea dan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation/aT berhasil mencatatkan nilai konsultasi bisnis sebesar 20,77 juta USD, melampaui 207% dari target awal 10 juta USD.

Makanan ringan, minuman, dan mi instan Korea masih menjadi produk unggulan yang diminati oleh para distributor dan vendor bisnis makanan di Bandung dan sekitarnya.

“Belakangan ini, minat dan konsumsi terhadap produk pangan pertanian halal Korea di kalangan generasi muslim milenial dan Z di Indonesia berkembang pesat hingga ke daerah-daerah. Kami akan terus mendorong berbagai kegiatan pemasaran yang disesuaikan dengan pasar lokal, termasuk acara pengalaman konsumen, tidak hanya sebatas partisipasi dalam pameran, guna memperluas basis pasar dan memperkuat pondasi konsumsi yang berpusat pada kota-kota besar daerah,” kata Direktur Ekspor Produk Pangan aT, Jeon Gi-chan dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (14/2).

“Sekitar 88% konsumen di Jawa Barat merupakan konsumen muslim, sehingga status sertifikasi halal menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam pembelian produk pangan. Lebih banyak produk pangan halal Korea baru yang diimpor dibandingkan perkiraan, sehingga kami mempertimbangkan perluasan kerja sama dan penambahan produk di jaringan kami,” tambah Agung, perwakilan Yogya Group, salah satu distributor ternama di Jawa Barat. (H-3)