Bandung jadi Kota Prioritas Produk Pangan Halal Korea

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat. Dalam ajang pameran yang berlangsung pada 10–12 Februari tersebut, juga turut diramaikan oleh berbagai produk pangan halal asal Korea Selatan.
Delapan perusahaan importir utama produk pangan Korea yang berpartisipasi secara langsung berhasil membukukan 20 kontrak senilai 15,6 juta USD atau setara Rp262,5 miliar lebih. Sementara itu, Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan Republik Korea dan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation/aT berhasil mencatatkan nilai konsultasi bisnis sebesar 20,77 juta USD, melampaui 207% dari target awal 10 juta USD.
Makanan ringan, minuman, dan mi instan Korea masih menjadi produk unggulan yang diminati oleh para distributor dan vendor bisnis makanan di Bandung dan sekitarnya.
“Belakangan ini, minat dan konsumsi terhadap produk pangan pertanian halal Korea di kalangan generasi muslim milenial dan Z di Indonesia berkembang pesat hingga ke daerah-daerah. Kami akan terus mendorong berbagai kegiatan pemasaran yang disesuaikan dengan pasar lokal, termasuk acara pengalaman konsumen, tidak hanya sebatas partisipasi dalam pameran, guna memperluas basis pasar dan memperkuat pondasi konsumsi yang berpusat pada kota-kota besar daerah,” kata Direktur Ekspor Produk Pangan aT, Jeon Gi-chan dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (14/2).
“Sekitar 88% konsumen di Jawa Barat merupakan konsumen muslim, sehingga status sertifikasi halal menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam pembelian produk pangan. Lebih banyak produk pangan halal Korea baru yang diimpor dibandingkan perkiraan, sehingga kami mempertimbangkan perluasan kerja sama dan penambahan produk di jaringan kami,” tambah Agung, perwakilan Yogya Group, salah satu distributor ternama di Jawa Barat. (H-3)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
