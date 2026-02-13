43 Ribu Pelanggan Miliki Tiket KA Jarak Jauh dari Daop 2 Bandung pada Libur Imlek

Para calon penumpang kereta api tengah menunggu waktu pemberangkatan di Stasiun Bandung(ISTIMEWA)

SEBANYAK 43.944 warga akan melakukan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Imlek dengan menggunakan kereta api. Mereka akan berangkat dari Stasiun Bandung dan sejumlah stasiun di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung.

"Para calon penumpang itu akan menggunakan keret api jarak jauh. Tingginya angka pemesanan ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama perjalanan selama masa liburan," ungkap Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, Jumat (13/2).

Selama periode lima hari masa libur panjang, mulai Jumat hingga Selasa, KAI Daop 2 Bandung menyediakan total 67.510 tempat duduk KA Jarak Jauh. Hingga saat ini, sebanyak 43.944 tiket telah terjual atau setara dengan tingkat okupansi mencapai 65,1%.

Baca juga : Sambut Libur Imlek, KAI Divre I Sumut Sediakan 42 Ribu Kursi

Angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih berlangsung.

Peningkatan jumlah pelanggan tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Momentum libur panjang Imlek menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, baik untuk keperluan wisata, silaturahmi keluarga, maupun kegiatan lainnya.

Kuswardojo menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna memastikan perjalanan pelanggan berlangsung dengan lancar. “KAI Daop 2 Bandung berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi keamanan dan kenyamanan seluruh pelanggan."

Baca juga : Program Mudik Gratis 2026, Kemenhub Siapkan 401 Bus dan 78 Ribu Kursi KA-Kapal, Cek Tujuannya

Seiring meningkatnya volume perjalanan, KAI Daop 2 Bandung juga mengimbau kepada seluruh pelanggan agar memperhatikan keamanan barang bawaan masing-masing. Pelanggan diminta untuk tidak lengah, selalu mengawasi barang pribadi, serta memastikan tidak membawa barang berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan selama perjalanan.

Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, baik di area stasiun maupun di dalam kereta. Apabila menemukan barang tertinggal atau mencurigakan, pelanggan diharapkan segera melapor kepada petugas guna penanganan lebih lanjut.

Dalam rangka menjaga kenyamanan bersama, pelanggan juga diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku di stasiun dan selama perjalanan, termasuk menjaga kebersihan, serta menghormati sesama pelanggan. Budaya tertib dan saling menghargai akan menciptakan suasana perjalanan yang kondusif bagi semua pihak.