43 Ribu Pelanggan Miliki Tiket KA Jarak Jauh dari Daop 2 Bandung pada Libur Imlek

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBANYAK 43.944 warga akan melakukan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Imlek dengan menggunakan kereta api. Mereka akan berangkat dari Stasiun Bandung dan sejumlah stasiun di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung.
"Para calon penumpang itu akan menggunakan keret api jarak jauh. Tingginya angka pemesanan ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama perjalanan selama masa liburan," ungkap Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, Jumat (13/2).
Selama periode lima hari masa libur panjang, mulai Jumat hingga Selasa, KAI Daop 2 Bandung menyediakan total 67.510 tempat duduk KA Jarak Jauh. Hingga saat ini, sebanyak 43.944 tiket telah terjual atau setara dengan tingkat okupansi mencapai 65,1%.
Angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih berlangsung.
Peningkatan jumlah pelanggan tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Momentum libur panjang Imlek menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, baik untuk keperluan wisata, silaturahmi keluarga, maupun kegiatan lainnya.
Kuswardojo menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna memastikan perjalanan pelanggan berlangsung dengan lancar. “KAI Daop 2 Bandung berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi keamanan dan kenyamanan seluruh pelanggan."
Seiring meningkatnya volume perjalanan, KAI Daop 2 Bandung juga mengimbau kepada seluruh pelanggan agar memperhatikan keamanan barang bawaan masing-masing. Pelanggan diminta untuk tidak lengah, selalu mengawasi barang pribadi, serta memastikan tidak membawa barang berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan selama perjalanan.
Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, baik di area stasiun maupun di dalam kereta. Apabila menemukan barang tertinggal atau mencurigakan, pelanggan diharapkan segera melapor kepada petugas guna penanganan lebih lanjut.
Dalam rangka menjaga kenyamanan bersama, pelanggan juga diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku di stasiun dan selama perjalanan, termasuk menjaga kebersihan, serta menghormati sesama pelanggan. Budaya tertib dan saling menghargai akan menciptakan suasana perjalanan yang kondusif bagi semua pihak.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
