Vihara Dewi Welas Asih Cirebon Lakukan Persiapan Jelang Imlek

Para jemaah melakukan pembersihan ruangan dan patung di Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon(MI/NURUL HIDAYAH)

WARGA keturunan Tionghoa melakukan persiapan dan pembersihan di Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon. Kegiatan ini dilakukan menjelang perayaan Imlek 2577.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya mencuci rupang dewa dan dewi di vihara Dewi Welas Asih

“Pembersihan rupang ini sebagai bentuk penghormatan kepada dewa. Sekaligus rasa syukur menyambut tahun baru imlek,” tutur Romo Junawi, pengurus Vihara Dewi Welas Asih, Jumat (13/2).

Baca juga : Imlek Berlangsung Khidmat dan Meriah di Cirebon

Selain membersihkan altar dan rupang, umat juga melakukan penggantian jubah untuk rupang tertentu sebagai bagian dari rangkaian ritual jelang imlek. Setelah prosesi selesai, rupang kembali ditempatkan seperti semula dan digunakan dalam ibadah rutin seperti biasa

Dijelaskan Junawi, tradisi membersikan rupang bukan sekedar pembersihan fisik semata. Namun juga memiliki nilai spiritual yang mendalam.

“Pembersihan ini merupakan bentuk penghormatan. Kami juga meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawa berkah, kebahagiaan, kedamaian dan kelancaran,” tuturnya.

Baca juga : Konflik Internal Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Berakhir Damai

Puncak perayaan imlek di vihara Dewi Welas Asih akan diisi dengan doa dan sembahyang bersama seluruh umat.

“Perayaan Imlek tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun, tetapi juga momentum memperkuat nilai bakti kepada orangtua,” tambahnya.