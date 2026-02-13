Vihara Dewi Welas Asih Cirebon Lakukan Persiapan Jelang Imlek

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WARGA keturunan Tionghoa melakukan persiapan dan pembersihan di Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon. Kegiatan ini dilakukan menjelang perayaan Imlek 2577.
Kegiatan yang dilakukan di antaranya mencuci rupang dewa dan dewi di vihara Dewi Welas Asih
“Pembersihan rupang ini sebagai bentuk penghormatan kepada dewa. Sekaligus rasa syukur menyambut tahun baru imlek,” tutur Romo Junawi, pengurus Vihara Dewi Welas Asih, Jumat (13/2).
Selain membersihkan altar dan rupang, umat juga melakukan penggantian jubah untuk rupang tertentu sebagai bagian dari rangkaian ritual jelang imlek. Setelah prosesi selesai, rupang kembali ditempatkan seperti semula dan digunakan dalam ibadah rutin seperti biasa
Dijelaskan Junawi, tradisi membersikan rupang bukan sekedar pembersihan fisik semata. Namun juga memiliki nilai spiritual yang mendalam.
“Pembersihan ini merupakan bentuk penghormatan. Kami juga meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawa berkah, kebahagiaan, kedamaian dan kelancaran,” tuturnya.
Puncak perayaan imlek di vihara Dewi Welas Asih akan diisi dengan doa dan sembahyang bersama seluruh umat.
“Perayaan Imlek tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun, tetapi juga momentum memperkuat nilai bakti kepada orangtua,” tambahnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
