Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Vihara Dewi Welas Asih Cirebon Lakukan Persiapan Jelang Imlek

Nurul Hidayah    
13/2/2026 19:19
Vihara Dewi Welas Asih Cirebon Lakukan Persiapan Jelang Imlek
Para jemaah melakukan pembersihan ruangan dan patung di Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon(MI/NURUL HIDAYAH)

WARGA keturunan Tionghoa melakukan persiapan dan pembersihan di Vihara Dewi Welas Asih, Kota Cirebon. Kegiatan ini dilakukan menjelang  perayaan Imlek 2577.  

Kegiatan yang dilakukan di antaranya mencuci rupang dewa dan dewi di vihara Dewi Welas Asih

“Pembersihan rupang ini sebagai bentuk penghormatan kepada dewa. Sekaligus rasa syukur menyambut tahun baru imlek,” tutur Romo Junawi, pengurus Vihara Dewi Welas Asih, Jumat (13/2).

Baca juga : Imlek Berlangsung Khidmat dan Meriah di Cirebon

Selain membersihkan altar dan rupang, umat juga melakukan penggantian jubah untuk rupang tertentu sebagai bagian dari rangkaian ritual jelang imlek.  Setelah prosesi selesai, rupang kembali ditempatkan seperti semula dan digunakan dalam ibadah rutin seperti biasa

Dijelaskan Junawi, tradisi membersikan rupang bukan sekedar pembersihan fisik semata. Namun juga memiliki nilai spiritual yang mendalam.

“Pembersihan ini merupakan bentuk penghormatan. Kami juga meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawa berkah, kebahagiaan, kedamaian dan kelancaran,” tuturnya.

Baca juga : Konflik Internal Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Berakhir Damai

Puncak perayaan imlek di vihara Dewi Welas Asih akan diisi dengan doa dan sembahyang bersama seluruh umat.

“Perayaan Imlek tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun, tetapi juga momentum memperkuat nilai bakti kepada orangtua,” tambahnya.

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved