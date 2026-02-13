Satpolairud Polres Karawang Ringkus Pelaku Pencurian Kapal Nelayan

Pelaku pencurian kapal nelayan dibawa petugas dari Polres Karawang ke Polda Jawa Barat(MI/REZA SUNARYA)

SATUAN Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang, Jawa Barat, meringkus pelaku pencurian kapal nelayan di Dusun Karangsinar, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

Pelaku bernama Karwita, 46, warga Tulang Kacang, Desa Anjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Kini pelaku sudah diserahkan Ke Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar untuk diproses hukum.

Kasi Humas Polres Karawang, Inspektur Dua Cep Wildan mengatakan, penangkapan ini berawal, Kamis (12/2) malam, saat Ditpolairud Polda Jabar dan Satpolairud Polres Karawang mendapatkan informasi adanya pencurian perahu nelayan di wilayah Cirebon. Polisi kemudian melaksanakan penyelidikan ke sejumlah muara.

Baca juga : Dear Penegak Hukum, Ini Ada Contoh yang Baik dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan

"Mendapat informasi nelayan, kami langsung menuju lokasi Perahu Lambung Putri Kayla yang berada di Muara Ciparage. Terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Satpolairud Polres Karawang," paparnya, Jumat (13/2).

Menurut dia, petugas melakukan interogasi. Dari hasil interogasi pelaku transit di daerah Muara Ciparage, Karawang, karena kehabisan BBM. Tanpa perlawanan pelaku ditangkap. Rencananya pelaku akan membawa peharu hasil curiannya ke daerah Cilincing, Jakarta Utara.

Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Tempuran. Barang bukti perahu diamankan di Dermaga Satpolairud Polres Karawang.



Tim berkoordinasi dengan subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar untuk penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut mengingat tempat kejadian hilang perahu di wilayah Kabupaten Cirebon.

Terduga pelaku pencurian kapal diserahkan Ke Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar untuk diproses hukum.