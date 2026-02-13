Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Satpolairud Polres Karawang Ringkus Pelaku Pencurian Kapal Nelayan

Reza Sunarya
13/2/2026 19:16
Satpolairud Polres Karawang Ringkus Pelaku Pencurian Kapal Nelayan
Pelaku pencurian kapal nelayan dibawa petugas dari Polres Karawang ke Polda Jawa Barat(MI/REZA SUNARYA)

SATUAN Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang, Jawa Barat, meringkus pelaku pencurian kapal nelayan di Dusun Karangsinar, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

Pelaku bernama Karwita, 46, warga Tulang Kacang, Desa Anjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Kini pelaku sudah diserahkan Ke Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar untuk diproses hukum.

Kasi Humas Polres Karawang, Inspektur Dua Cep Wildan  mengatakan, penangkapan ini berawal, Kamis (12/2) malam, saat Ditpolairud Polda Jabar dan Satpolairud Polres Karawang mendapatkan informasi adanya pencurian perahu nelayan di wilayah Cirebon. Polisi kemudian melaksanakan penyelidikan ke sejumlah muara.

Baca juga : Dear Penegak Hukum, Ini Ada Contoh yang Baik dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan 

"Mendapat informasi nelayan, kami langsung menuju lokasi Perahu Lambung Putri Kayla yang berada di Muara Ciparage. Terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Satpolairud Polres Karawang," paparnya,  Jumat (13/2).

Menurut dia, petugas melakukan interogasi. Dari hasil interogasi  pelaku transit di daerah Muara Ciparage, Karawang, karena kehabisan BBM. Tanpa perlawanan pelaku ditangkap. Rencananya pelaku akan membawa peharu hasil curiannya ke daerah Cilincing, Jakarta Utara.

Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Tempuran. Barang bukti perahu diamankan di Dermaga Satpolairud Polres Karawang.
 
Tim berkoordinasi dengan subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar  untuk penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut mengingat tempat kejadian hilang perahu di wilayah Kabupaten Cirebon.

Terduga pelaku pencurian kapal diserahkan Ke Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Jabar untuk diproses hukum.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved