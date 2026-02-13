Coway Indonesia Buka Sales Office Bandung, Dukung Lingkungan Rumah yang Sehat

Kantor pemasaran Coway Indonesia yang baru diresmikan di Jalan Buah Batu, Kota Bandung.(ISTIMEWA)

COWAY Indonesia memperkuat pasar di Kota Bandung. Perusahaan penyedia solusi lingkungan rumah tangga itu memindahkan sales office-nya dari sebuah ruko di Jalan Sund ke gedung tersendiri di Jalan Buah Batu No 61.

Langkah ini menjadi strategi perusahaan untuk memperkuat layanan dan memperluas kehadirannya di Jawa Barat. Dengan menempati gedung tersendiri, Coway Indonesia mencerminkan pertumbuhan perusahaan di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Chanho Kim, Head of Sales Department Coway Indonesia, menyampaikan bahwa pembukaan SO Bandung terbaru ini mencerminkan komitmen jangka panjang Coway dalam mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan.

“Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan penting bagi Coway, dengan karakter masyarakat yang sangat memperhatikan gaya hidup, kesehatan, dan kenyamanan di rumah. Kehadiran Sales Office yang lebih besar dan lengkap ini menjadi wujud komitmen kami untuk semakin dekat dengan pelanggan serta mitra di Bandung,” jelasnya.

Coway Sales Office Bandung terbaru dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi pelanggan dan mitra melalui bangunan dua lantai dengan total luas sekitar 400 m².

Lantai pertama difokuskan pada pengalaman produk dan interaksi dengan pelanggan, termasuk area display yang lebih luas dan lengkap, menampilkan seluruh rangkaian Water Purifiers (WP), Air Purifiers (AP), serta produk outdoor filter POE-23A. Selain itu adanya area yang nyaman untuk mendukung sesi konsultasi pelanggan dan mitra.

Lantai dua didedikasikan untuk kegiatan pelatihan dan kolaborasi. Terdapat ruang meeting yang lebih banyak dan lebih besar untuk mendukung operasional harian dan kolaborasi. Fasilitas pelatihan diperluas dan mampu menampung hingga 40 peserta, sebagai bagian dari komitmen Coway dalam memperkuat kapabilitas mitra penjualan dan tim internal.



Dinamika lingkungan



Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Bandung mengalami dinamika lingkungan seiring perkembangan kehidupan perkotaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Sementara itu, pemantauan kualitas udara oleh IQAir, lembaga pemantau kualitas udara global, mencatat bahwa konsentrasi partikel halus PM2.5 di Bandung pada periode tertentu berada di atas pedoman kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO) sebesar 5 µg/m³. Kondisi ini berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup di lingkungan perkotaan.

Menanggapi kondisi tersebut, Chanho Kim menegaskan bahwa Coway ingin menjadi bagian dari solusi bagi keluarga urban di Bandung.

“Tantangan kualitas udara dan kebutuhan akan air bersih yang aman semakin relevan di kota-kota besar seperti Bandung. Melalui produk pemurni udara dan air yang kami hadirkan, serta dukungan layanan yang lebih dekat melalui Sales Office ini, Coway berkomitmen membantu masyarakat menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat dan nyaman,” tambahnya.



Mitra penjualan

Sejalan dengan hal tersebut, Andri Faisal, DST General Manager Coway Indonesia, menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur penjualan dan layanan merupakan langkah strategis Coway dalam menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

“Sales Office Bandung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat operasional, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi dan pengembangan kapabilitas mitra penjualan. Kami ingin memastikan bahwa setiap mitra memiliki dukungan, pelatihan, dan pemahaman produk yang kuat untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” tandasnya.

Sementara itu, Pritta Desica, DST General Manager Coway Indonesia, menambahkan bahwa kehadiran SO Bandung diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Coway yang lebih berkelanjutan di Jawa Barat.

“Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan tim yang semakin solid, kami optimis Sales Office Bandung dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan Coway Indonesia, sekaligus memperluas jangkauan solusi air dan udara bersih bagi lebih banyak keluarga,” paparnya.



Kehadiran Coway Sales Office Bandung ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran Bandung sebagai salah satu kota kunci dalam pertumbuhan Coway Indonesia, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui solusi air dan udara yang lebih bersih dan sehat.