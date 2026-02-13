Iftar Rasa Nusantara di Moxy Bandung, Hadirkan Legenda Lokal Favorit Ramadan

Sajian Iftar Rasa Nusantara di Moxy Bandung.(ISTIMEWA)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Moxy Bandung kembali menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang berbeda melalui Iftar “Rasa Nusantara”, sebuah konsep kuliner yang memadukan kekayaan rasa Indonesia dengan suasana modern, berenergi, dan khas Moxy.

Tahun ini, iftar dapat dinikmati di dua area, yakni Moxy Sky, rooftop bar dengan pemandangan kota Bandung, serta The Now Lobby Bar & Terrace, coffeeshop yang berada di area lobi dengan suasana kasual dan santai.

Pilihan paket iftar di The Now Lobby Bar & Terrace

The Now Lobby Bar & Terrace menawarkan beragam paket menu Nusantara mulai dari Rp75.000, seperti Paket Taliwang dan Paket Timbel dengan lengkap dengan takjil.

Selain itu tersedia juga pilihan paket Rp85.000 dengan menu favorit lain seperti Paket Laksa dengan kuah gurih aromatik Paket Tongseng dengan cita rasa rempah yang kaya.



Hidangan menarik Rasa Nusantara di Moxy Sky

Mengusung konsep rotating menu, Iftar “Rasa Nusantara” menawarkan variasi hidangan yang berganti setiap hari, sehingga setiap kunjungan selalu terasa baru.

Salah satu daya tarik utama adalah Hero Menu, yaitu sajian bakaran favorit yang menjadi primadona berbuka, seperti Ayam Bakar Madu, Iga Bakar, dan Kambing Bakar Bumbu Maranggi, yang disajikan secara bergantian sepanjang Ramadan.

Terkait menu andalan tersebut, Mario Renomantas, Sous Chef Moxy Bandung menjelaskan kambing bakar bumbu maranggi merupakan olahan khas Purwakarta, Jawa Barat. Menu ini terinspirasi dari perpaduan biji ketumbar, asam jawa, dan gula merah yang menciptakan aroma sedap dan rasa yang nikmat saat disantap.

"Hidangan ini kami sajikan bersama sambal tomat dengan irisan cabai rawit segar serta perasan jeruk limau untuk memberikan sensasi segar dan seimbang," paparnya.

Tak hanya itu, Moxy Bandung juga menghadirkan Local Legend, rangkaian menu Nusantara klasik yang sudah dikenal luas dan selalu dirindukan saat berbuka, mulai dari Rawon Iga, Sop Konro, Soto Ayam Lamongan, Soto Legendaris, hingga pilihan nasi khas seperti Nasi Tutug Oncom, Nasi Bogana, dan Nasi Campur Bali.



Pengalaman berbuka semakin lengkap dengan kehadiran berbagai stall tradisional serta aneka gorengan. Pilihan takjil dan dessert pun beragam, mulai dari kolak, bubur sumsum, es campur, es sarang burung, hingga jajanan pasar dan assorted pastry.



Iftar “Rasa Nusantara” ditawarkan dengan harga Rp180.000 net per pax.

Tersedia pula promo spesial Ramadan seperti: Early Bird seharga Rp150.000 net/pax

Harga khusus ini berlaku untuk pemesanan dimulai dari sekarang sampai dengan 18 Februari 2026 (slot terbatas).



Buy 3 Get 1 Free (berlaku pada minggu ke 1 & 4 Ramadan)

Promo ini berlaku untuk setiap pembelian paket Iftar untuk 3 orang, tamu akan mendapatkan gratis untuk orang ke-4. Promo ini juga berlaku kelipatan dan berlangsung pada 18–20 Februari 2026 dan 16–18 Maret 2026.



Lucky draw voucher menginap



Akan ada lucky draw berhadiah voucher menginap yang akan diundi setiap minggunya.

Iftar “Rasa Nusantara” menjadi pilihan berbuka puasa yang fun dan berkesan di Bandung.

Reservasi sekarang dan rayakan kebersamaan dengan cara yang lebih seru.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silahkan hubungi Moxy Crew melalui whatsapp di +62 823-2045-8469 atau bisa kunjungi instagram di @moxy_bandung @moxysky juga website di id.moxybandung.com.