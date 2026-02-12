RSUD Sumedang Komitmen Membantu Pasien PBI yang Dinonaktifkan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARAPAN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diputus kepesertaan dalam BPJS Kesehatan masih ada.
Di Kabupaten Sumedang, RSUD Umar Wirahadikusumah berkomitmen membantu proses pengaktifan kembali melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Rumah sakit akan memfasilitasi pembuatan surat keterangan rawat atau berobat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang terpenting adalah komunikasi. Ketika diketahui kepesertaan tidak aktif, baik di rumah sakit maupun puskesmas, segera dikoordinasikan dengan Dinas Sosial agar dapat diaktifkan kembali sesuai regulasi,” ujar dr Enceng, Direktur RSUD Umar Wirahadikumah Sumedang.
Namun, tambahnya, pengaktifan kembali tidak serta merta menyelesaikan seluruh persoalan. Peserta PBI yang dinonaktifkan masih memiliki kewajiban administrasi, seperti pembaruan atau pemutakhiran data yang belum diselesaikan. Setelah statusnya aktif kembali, peserta diberikan waktu selama tiga bulan untuk melakukan pembaruan data.
“Jika dalam waktu tiga bulan tidak dilakukan pembaruan, maka kepesertaan bisa kembali dihapus dan tidak dapat diaktifkan lagi,” jelas dia.
Karena itu, Enceng mengimbau masyarakat yang mendapati status BPJS PBI-nya tidak aktif, baik saat berobat di rumah sakit maupun di puskesmas, agar segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Proses administrasi menjadi kewenangan instansi tersebut.
Ia menambahkan, sejak kebijakan penonaktifan diberlakukan, ditemukan sejumlah kasus di lapangan. RSUD Umar Wirahadikusumah berupaya membantu proses reaktivasi sesuai arahan Kementerian Kesehatan dan pemerintah provinsi.
"Bagi peserta BPJS yang dinonaktifkan tapi betul-betul itu adalah peserta PBI bisa diproses untuk diaktifkan kembali,” pungkasnya. (SG/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
