Banjir Rendam Ratusan Rumah, Warga di Kuningan Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Sejumlah warga melintasi kawasan yang dikepung banjir(MI/NURUL HIDAYAH)

BANJIR mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan. Namun tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.

Banjir terjadi pada Rabu (11/2) di empat dusun di Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Banjir disebabkan hujan yang turun dalam durasi yang cukup lama hingga menyebabkan Sungai Cijurai meluap hingga ke pemukiman warga. Empat dusun di Desa Andamui terendam banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm hingga 1 meter.

Ada 110 rumah warga di empat dusun tersebut yang terendam banjir. Selain itu ada 6 rumah warga yang mengalami kerusakan baik ringan maupun sedang.

Selain di Kecamatan Ciwaru, banjir juga menerjang dua dusun di Desa Cisaat, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan di hari yang sama. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Cikaro hingga menggengi rumah warga di dua dusun dengan ketinggian air sekitar 80 cm hingga 1 meter.

Banjir yang menerjang tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa.

“Kini luapan sungai Cikaro sudah surut. Masyarakat dan aparat desa sedang membersihkan material lumpur dari rumah-rumah warga yang tadinya terendam banjir,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, Kamis (12/2).

Selanjutnya dia tetap meminta agar masyarakat, baik yang tinggal di kawasan rawan bencana, baik bencana longsor maupun banjir, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Terlebih hingga kini hujan dengan intensitas sedang hingga deras hampir setiap hari turun di Kabupaten Kuningan.