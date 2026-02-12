Banjir Rendam Ratusan Rumah, Warga di Kuningan Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BANJIR mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan. Namun tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.
Banjir terjadi pada Rabu (11/2) di empat dusun di Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Banjir disebabkan hujan yang turun dalam durasi yang cukup lama hingga menyebabkan Sungai Cijurai meluap hingga ke pemukiman warga. Empat dusun di Desa Andamui terendam banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm hingga 1 meter.
Ada 110 rumah warga di empat dusun tersebut yang terendam banjir. Selain itu ada 6 rumah warga yang mengalami kerusakan baik ringan maupun sedang.
Selain di Kecamatan Ciwaru, banjir juga menerjang dua dusun di Desa Cisaat, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan di hari yang sama. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Cikaro hingga menggengi rumah warga di dua dusun dengan ketinggian air sekitar 80 cm hingga 1 meter.
Banjir yang menerjang tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa.
“Kini luapan sungai Cikaro sudah surut. Masyarakat dan aparat desa sedang membersihkan material lumpur dari rumah-rumah warga yang tadinya terendam banjir,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, Kamis (12/2).
Selanjutnya dia tetap meminta agar masyarakat, baik yang tinggal di kawasan rawan bencana, baik bencana longsor maupun banjir, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Terlebih hingga kini hujan dengan intensitas sedang hingga deras hampir setiap hari turun di Kabupaten Kuningan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
