Sambut Ramadan, Pos Indonesia Gelar Pembinaan Rohani dan Santuni Anak Yatim

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BEBERAPA hari ke depan, bulan suci Ramadan tiba. Persiapan untuk memasuki bulan penuh berkah itu mulai dilakukan sejumlah lembaga.
Salah satunya PT Pos Indonesia yang menggelar kegiatan Pembinaan Rohani. Acara digelar di Ruang Mas Soeharto, Graha Pos Indonesia Bandung, Rabu (11/2).
Pada kesempatan itu, Plt Direktur Utama Haris hadir bersama jajaran Direksi, senior leader, dan seluruh karyawan.
Suasana kebersamaan terasa sejak awal acara. Kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai seremonial, tetapi sebagai pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan spiritual.
Dalam acara itu, Plt Dirut Pos Indonesia, Haris menyampaikan pesan sederhana namun kuat.
“Saya hadir di sini dan mengajak teman-teman untuk kembali menghidupkan pembinaan rohani, karena tanpa itu kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain pembinaan rohani, acara ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada 206 anak yatim piatu yang tersebar se-Indonesia. Beberapa anak yatim hadir untuk menerima santunan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian bersama.
Kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah dari Ust Rahmat Hidayat. Dalam ceramahnya, dia mengingatkan bahwa bekerja tidak hanya soal mencari nafkah. Pekerjaan juga bisa menjadi ladang ibadah jika dijalani dengan niat yang baik, jujur, dan penuh tanggung jawab.
Pesan yang ditekankan sangat sederhana yaitu sesibuk apa pun bekerja, jangan sampai melupakan kewajiban kepada Allah. Ketika adzan berkumandang, tinggalkan sejenak urusan pekerjaan dan tunaikan salat. Dengan begitu, setiap langkah dan usaha akan membawa keberkahan.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula ajakan untuk membiasakan diri menyisihkan sebagian rezeki untuk zakat dan sedekah, terutama menjelang Ramadan sebagai momentum berbagi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh insan perusahaan dapat menyambut Ramadan dengan hati yang lebih siap, semangat kerja yang lebih baik, dan kepedulian sosial yang semakin kuat.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
