Sambut Ramadan, Pos Indonesia Gelar Pembinaan Rohani dan Santuni Anak Yatim

PT Pos Indonesia menggelar pembinaan rohani dan berbagi kebahagian untuk masyarakat serta yatim piatu menjelang Ramadan.(ISTIMEWA)

BEBERAPA hari ke depan, bulan suci Ramadan tiba. Persiapan untuk memasuki bulan penuh berkah itu mulai dilakukan sejumlah lembaga.

Salah satunya PT Pos Indonesia yang menggelar kegiatan Pembinaan Rohani. Acara digelar di Ruang Mas Soeharto, Graha Pos Indonesia Bandung, Rabu (11/2).

Pada kesempatan itu, Plt Direktur Utama Haris hadir bersama jajaran Direksi, senior leader, dan seluruh karyawan.

Suasana kebersamaan terasa sejak awal acara. Kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai seremonial, tetapi sebagai pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan spiritual.

Dalam acara itu, Plt Dirut Pos Indonesia, Haris menyampaikan pesan sederhana namun kuat.

“Saya hadir di sini dan mengajak teman-teman untuk kembali menghidupkan pembinaan rohani, karena tanpa itu kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Selain pembinaan rohani, acara ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada 206 anak yatim piatu yang tersebar se-Indonesia. Beberapa anak yatim hadir untuk menerima santunan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian bersama.

Kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah dari Ust Rahmat Hidayat. Dalam ceramahnya, dia mengingatkan bahwa bekerja tidak hanya soal mencari nafkah. Pekerjaan juga bisa menjadi ladang ibadah jika dijalani dengan niat yang baik, jujur, dan penuh tanggung jawab.

Pesan yang ditekankan sangat sederhana yaitu sesibuk apa pun bekerja, jangan sampai melupakan kewajiban kepada Allah. Ketika adzan berkumandang, tinggalkan sejenak urusan pekerjaan dan tunaikan salat. Dengan begitu, setiap langkah dan usaha akan membawa keberkahan.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula ajakan untuk membiasakan diri menyisihkan sebagian rezeki untuk zakat dan sedekah, terutama menjelang Ramadan sebagai momentum berbagi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh insan perusahaan dapat menyambut Ramadan dengan hati yang lebih siap, semangat kerja yang lebih baik, dan kepedulian sosial yang semakin kuat.