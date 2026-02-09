Diluncurkan di Bandung, Chery C5 CSH, SUV Hybrid Modern dengan Performa dan Efisiensi Terbaik

Peluncuran Chery C5 CSH di Summarecon Mall Kota Bandung.(ISTIMEWA)

BANDUNG dan Jawa Barat masih jadi incaran pabrikan otomotif untuk memasarkan produknya. Yang terbaru, Chery Indonesia memperkenalkan Chery C5 CSH (Chery Super Hybrid) untuk pasar Bandung dan Jawa Barat.

Peluncuran berlangsung di Summarecon Bandung pada 9–15 Februari 2026. Beragam aktivitas digelar agar masyarakat memiliki kesempatan untuk melihat dan merasakan langsung keunggulan SUV hybrid terbaru dari Chery.

Di Bandung, kendaraan ini dilepas dengan harga resmi Rp401.900.000 OTR Bandung. Selain itu, konsumen juga mendapatkan penawaran spesial berupa gratis asuransi all risk selama 1 tahun.

Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, menegaskan pentingnya peluncuran ini bagi pasar regional.

“Kehadiran model ini sekaligus memperkuat lini produk Chery yang semakin lengkap di Indonesia. Chery C5 CSH menjadi pelengkap line up Chery mulai dari ICE, BEV, dan hybrid. Bagi masyarakat Bandung yang gemar melakukan perjalanan antar kota, road trip ke Lembang, Garut, atau sekadar weekend healing bersama keluarga, C5 CSH menjadi pilihan ideal karena irit, nyaman, dan andal untuk jarak jauh. Kehadirannya di Bandung menjadi bukti komitmen Chery untuk semakin dekat dengan konsumen daerah,” jelasnya.

Chery C5 CSH dikembangkan dengan konsep “One Car, Two Vibes.” Konsep ini memadukan dua karakter utama dalam satu kendaraan. Di satu sisi menawarkan performa yang responsif dan bertenaga. Di sisi lain menghadirkan desain yang stylish dan efisiensi tinggi untuk penggunaan harian. Akselerasi 0–100 km/jam dapat dicapai hanya dalam 7,7 detik. Desainnya tampil modern sebagai crossover SUV dengan karakter urban yang stylish.

Keunggulan utama Chery C5 CSH terletak pada teknologi dari platform Chery Super Hybrid yaitu Super Range, Super Efficiency, dan Super Battery Life. Kendaraan ini mampu menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer dalam satu kali pengisian penuh bahan bakar dan baterai.

Konsumsi BBM sangat efisien hingga 20,4 km/l berdasarkan standar NEDC. Emisi karbon juga rendah, hanya sekitar 120 g/km. Efisiensi termal mesin mencapai 44,5%, sedangkan efisiensi sistem EV mencapai 98,5%. Kombinasi teknologi ini menghadirkan pengalaman berkendara yang halus, senyap, dan hemat.

Keselamatan



Dari sisi keselamatan, Chery C5 CSH dibekali fitur yang sangat komprehensif. Kendaraan ini dilengkapi 7 airbags yang mencakup front, side, middle, dan curtain airbags. Sistem keselamatan aktif diperkuat dengan 14 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Empat fitur baru turut disematkan, yaitu Lane Change Assist (LCA), Forward Collision Warning (FCW), Lane Departure Prevention (LDP), dan Intelligent High-beam Control (IHC). Sistem baterainya telah tersertifikasi IP68, menjamin ketahanan terhadap air dan debu dalam berbagai kondisi jalan di Indonesia.

Sebagai SUV hybrid modern, Chery C5 CSH hadir dengan konfigurasi 5-seater crossover coupe yang nyaman dan premium. Kabinnya dirancang dengan konsep NVH Ultra-Quiet untuk meredam kebisingan secara optimal.

Fitur modern seperti layar ganda 24,6 inci, wireless fast charging 50W, serta seat dan steer heating di baris depan semakin meningkatkan kenyamanan berkendara. Setiap detail interior dirancang untuk mendukung gaya hidup pengguna yang dinamis dan modern.

Chery memberikan penawaran spesial berupa gratis asuransi all risk selama 1 tahun atau subsidi Rp5 juta untuk pembelian secara kredit.

Untuk memberikan ketenangan bagi konsumen, Chery menyiapkan paket purna jual yang sangat kompetitif. Konsumen mendapatkan garansi kendaraan selama 6 tahun atau 150.000 km. Garansi mesin diberikan hingga 10 tahun atau 1.000.000 km. Garansi baterai berlaku selama 8 tahun atau 160.000 km.

Selain itu tersedia program gratis biaya jasa dan suku cadang perawatan berkala selama 4 tahun atau 60.000 km, serta layanan Roadside Assistance gratis selama 1 tahun. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Chery dalam memberikan pengalaman kepemilikan tanpa khawatir.

Melalui peluncuran di Bandung, Chery Indonesia kembali menegaskan visinya dalam menghadirkan teknologi otomotif yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Chery C5 CSH hadir sebagai jembatan menuju era elektrifikasi yang lebih realistis.

Dengan fitur lengkap dan dukungan purna jual yang kuat, C5 CSH siap menjadi pilihan utama konsumen Jawa Barat untuk mobilitas masa kini.