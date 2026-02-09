Ramadan at the Castle, Berbuka Puasa Nuansa Eropa di GH Universal Hotel Bandung

Paket buka puasa bersama "Ramadan at the castle" digelar GH Universal Hotel Bandung mulai dari 18 February hingga 18 Maret 2026.(ISTIMEWA)

RAMADAN merupakan bulan yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Salah satu momen yang dirindukan adalah berbuka puasa.

GH Universal Hotel Bandung menawarkan paket buka puasa bersama dengan tema "Ramadan at the castle", mulai dari 18 February hingga 18 Maret 2026. Ada berbagai hidangan pilihan menu spesial mulai dari barbeque corner, middle east corner, dan beberapa menu Asia dan Eropa.

Tersedia juga suguhan berbagai macam menu khas Ramadan yaitu aneka takjil, yang akan disuguhkan mulai dari pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Semua paket iftar tersebut bisa nikmati dengan harga Rp298.000 nett per-orang. Dapatkan juga promo early bird dan Buy 5 Get 1 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tamu juga berkesempatan memenangkan Grand Prizes Umrah Gratis.

Konsep Bangunan Eropa khas GH Universal Hotel Bandung menjadikan para tamu memanfaatkan untuk mengabadikan momen kebersamaan tersebut dengan berfoto di beberapa sudut Hotel sambil menunggu waktu berbuka.

"Selain paket buka puasa, kami juga memiliki Paket Lebaran Gift Idea persembahan dari GH Delivery. Ada beberapa item favorit yaitu aneka cake dan berbagai macam olahan khas lebaran seperti ketupat lebaran dan aneka jenis cake anda pastry. Untuk tahun ini kita ada menu baru yaitu mochi dengan ukuran besar dengan rasa bubur ketan hitam dan mochi colenak yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp225.000 nett," ungkap Anti Purnamasari, Marketing Communications Manager GH Universal.

G.H Universal Hotel Bandung merupakan Hotel bintang 5 yang terletak di utara kota Bandung yaitu Jl Setiabudhi No 376.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai macam promo bisa di akses melalui official website G.H Universal Hotel : www.ghuniversal.com,

Direct call :+62 22 2010 388,

Whats app : 0899 2221 888,

Anda juga dapat follow akun twitter official @GHUnivesalHtl dan akun instagram dan juga tiktok @ghuniversalhotel