290 Ribu Peserta PBI-JKN di Tasikmalaya Dinonaktifkan, Warga Jadi Susah Berobat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBANYAK 290 ribu warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dinonaktifkan dalam peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN). Penonaktifan itu dilakukan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepuloh mengatakan, PBI-JKN ini merupakan program pemerintah pusat yang menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
"Dinonatifkannya peserta PBI-JKN dampak dari ground check dan pemutakhiran data nasional melalui Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) dilakukan pemerintah pusat sejak Oktober 2025. Di Kabupaten Tasikmalaya tercatat 10,15% warga miskin mereka banyak keluar dari DTKS lantaran meninggal, ada yang masuk PPU, dan terdaftar mandiri,” katanya, Jumat (6/2).
Menurut Asep, penggunaan data sensus tunggal menyebabkan perubahan status ekonomi dan warga yanv sebelumnya masuk pada kategori miskin bergeser ke desil 5 sehingga secara otomatis mereka tidak lagi masuk dalam daftar PBI-JKN secara penuh. Namun, kepesertaan BPJS PBI dinonaktifkan tanpa disadari masyarakat dan kondisi tersebut menjadi persoalan serius lantaran warga baru mengetahui saat berobat.
"Kabupaten Tasikmalaya ada sekitar 290 ribu peserta BPJS-PBI tidak aktif dan bagi pemerintah daerah seharusnya tidak boleh tinggal diam. Kami mendorong langkah konkret verifikasi ulang DTKS ke tingkat desa agar warga miskin layak bisa kembali masuk dalam desil 1 hingga desil 5, karena desa punya peran penting bisa diajukan kembali ke BPJS PBI agar kembali aktif," ujarnya.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 98% yang membutuhkan anggaran Rp200 miliar. Pemkab Tasikmalaya, baru mampu mengalokasikan anggaran Rp43 miliar atau 53% di tengah seretnya dana transfer dari pusat.
"DPRD bersama pemerintah daerah akan menggandeng Baznas untuk membantu warga miskin mengalami tunggakan BPJS dan jangan sampai rakyat miskin dibiarkan tidak berobat. Karena tunggakan BPJS, bisa diajukan ke Baznas sebagai solusi agar warga miskin tetap berobat," katanya.
Sementara itu, Dadan, 47, warga Cipatujah mengaku kecewa lantaran tidak pernah ada pemberitahuan terkait dengan perubahan status BPJS PBI-JKN miliknya. Karena ktu pengobatan yang dilakukan ke puskesmas mendapat penolakan hingga terpaksa pulang ke rumah lantaran dari PBI-JKN harus diperbaiki.
"Kami orang tidak mampu dan suami saya kerja serabutan dan mau berobat pakai apa lagi? Saya, kecewa karena merasa tidak adanya pemberitahuan terkait perubahan status BPJS PBI. Kami pasrah, mau berobat tidak punya uang dan warga yang ingin berobat harus kemana kalau ingin sehat juga harus bertaruh nyawa," tuturnya. (AD/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved