Program Radio Ekraf, 29 Radio di Bandung Siaran Bareng selama 30 Hari

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIAN Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif terus menggelar program Radio Ekraf. Setelah di Jakarta, pada akhir 2025 lalu, kini giliran Kota Bandung menjadi tempat digelarnya program ini, Minggu (8/2).
Melibatkan 29 radio, program siaran bareng akan digelar selama 30 hari, mulai 8 Februari hingga 9 Maret. Para penyiar akan bergiliran membawakan acara dan berita dari studio mini yang dibuka di Cihampelas Walk, salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung.
Dalam program ini, Kementerian Ekraf merangkul Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Bandung. Radio Ekraf digelar untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap peran strategis radio siaran dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.
Radio ekraf sendiri merupakn salah satu dari 17 subsektor industri kreatif yang berfokus pada produksi, pengemasan, dan penyiaran konten radio secara inovatif di era digital. Program ini bertujuan merevitalisasi radio agar tetap relevan bagi generasi milenial melalui konten kreatif, kolaborasi, dan teknologi.
Wakil Menteri Ekraf Irene Umar mengungkapkan saat ini radio masih relevan dan memiliki peran strategis. Tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari ketahanan bangsa.
"Radio tidak pernah ditinggalkan masyarakat. Saat, masih terdapat sekitar 25 juta pendengar radio di Indonesia," ungkapnya saat membuka Radio Ekraf.
Radio, lanjutnya, memiliki nilai historis yang sangat kuat bagi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 1945 pertama kali diberitakan dan diinformasikan kepada msyarakat melalui radio.
“Sampai hari ini, dalam kondisi darurat ketika listrik dan internet tidak ada, radio tetap bisa diandalkan. Karena itu radio masih sangat relevan,” tandasnya.
Irene menambahkan Radio Ekraf pertama telah dimulai sejak akhir 2025 di Jakarta, dari sekitar kantor Kementerian Ekraf. Setelah Bandung, Radio Ekraf juga akan digelar di kota-kota lain.
"Radio Ekraf membuka kembali pemahaman publik, khususnya generasi muda, bahwa radio memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi digital. Lewat radio, kami juga yakin ini menjadi landasan awal lahirnya insan-insan kreatif di Indonesia," lanjut mantan penyiar di salah satu radio di Jakarta itu.
Dia memaparkan Kementerian Ekraf mendorong kolaborasi antar stasiun radio melalui siaran bersama dan pertukaran penyiar. Program ini juga menjadi wadah promosi dan aktivasi subsektor ekonomi kreatif khususnya media, musik, konten audio, serta UMKM kreatif.
Di Bandung, Radio Ekraf diharapkan dapat memperkuat citra Bandung sebagai kota kreatif sekaligus kota radio yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dukung industri kreatif
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui radio telah menjadi bagian penting dari ekosistem industri kreatif di Kota Kembang.
“Tadio di Bandung telah melahirkan banyak sekali talenta terbaik. Bukan hanya di bidang penyiaran, tapi juga manajemen, marketing, hingga berbagai bentuk ekspresi dan karya kreatif lainnya,” kata mantan penyiar radio itu.
Menurut dia, komunitas kreatif di Bandung sudah bergabung dengan berbagai radio pada era 1970-an. Berbagi talenta dan gerakan kreatif lahir.
Farhan menyambut program Radio Ekraf ini. Tidak hanya sekadar romantisme radio, tapi mengembalikan perannya sebagai ruang tumbuh kreativitas.
"Ke depan, radio harus mampu berkonvergensi dengan platform digital dan radio harus mempertahankan karakteristiknya sebagai media yang memiliki daya tahan tinggi," tegasnya.
Kehadiran program Radio Ekraf, lanjut dia, menjadi bentuk nyata komitmen Kementerian Ekraf dalam memperkuat peran radio sebagai media strategis yang adaptif, kreatif, dan tetap relevan di era digital.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved