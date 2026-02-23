HDCI Tasikmalaya Bagikan 2.500 Nasi Kotak untuk Pejalan Kaki

Komunitas HDCI Tasikmalaya menyerahkan nasi kotak kepada warga.(MI/KRISTIADI)

KOMUNITAS Harley Davidson Club Indonesia Tasikmalaya, Jawa Barat, membagikan 2.500 nasi kotak kepada warga tidak mampu di Taman Kota, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.

Ratusan warga antre di tengah guyuran hujan. Mereka menerima paket berupa nasi kotak yang diberikan Ketua Komunitas Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Tasikmalaya Rizqy Muyassar Suganda, Dandim 0612 Tasikmalaya, Letkol Czi Imvan Ibrahim dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Deddy Mulyana.

Rizqy mengatakan, pembagian nasi kotak di bulan suci Ramadan dilakukan secara rutin setiap tahun. Dananya berasal dari hasil urunan para anggota.

"Kami membagikan 2.500 paket nasi kotak kepada warga tidak mampu dan pembagian akan dilakukan di lima titik, di antaranya di Polres Tasikmalaya Kota, Kodim 0612 Tasikmalaya dan Lanud Wiriadinata," katanya, Senin (23/2).

Dia menambahkan program sosil rutin digelar HDCI bukan hanya saat Ramadan saja. Upaya itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan meringankan beban warga.

Sementara itu, Juju, 57, seorang pejalan kaki, berharap pembagian nasi kotak tidak hanya dilakukan pada Ramadan saja. Upaya ini membantu dan memberikan kebutuhan warga.

"Harga kebutuhan pokok terutama beras masih mahal. Pembagian nasi kotak ini sangat meringankan kami," tandasnya.