HDCI Tasikmalaya Bagikan 2.500 Nasi Kotak untuk Pejalan Kaki

KOMUNITAS Harley Davidson Club Indonesia Tasikmalaya, Jawa Barat, membagikan 2.500 nasi kotak kepada warga tidak mampu di Taman Kota, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Ratusan warga antre di tengah guyuran hujan. Mereka menerima paket berupa nasi kotak yang diberikan Ketua Komunitas Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Tasikmalaya Rizqy Muyassar Suganda, Dandim 0612 Tasikmalaya, Letkol Czi Imvan Ibrahim dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya Deddy Mulyana.
Rizqy mengatakan, pembagian nasi kotak di bulan suci Ramadan dilakukan secara rutin setiap tahun. Dananya berasal dari hasil urunan para anggota.
"Kami membagikan 2.500 paket nasi kotak kepada warga tidak mampu dan pembagian akan dilakukan di lima titik, di antaranya di Polres Tasikmalaya Kota, Kodim 0612 Tasikmalaya dan Lanud Wiriadinata," katanya, Senin (23/2).
Dia menambahkan program sosil rutin digelar HDCI bukan hanya saat Ramadan saja. Upaya itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan meringankan beban warga.
Sementara itu, Juju, 57, seorang pejalan kaki, berharap pembagian nasi kotak tidak hanya dilakukan pada Ramadan saja. Upaya ini membantu dan memberikan kebutuhan warga.
"Harga kebutuhan pokok terutama beras masih mahal. Pembagian nasi kotak ini sangat meringankan kami," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
