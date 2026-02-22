Satgas Pangan Polres Garut Pastikan Mi Kuning Berformalin tak Beredar di Pasar

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menggerebek sebuah pabrik rumahan yang memproduksi mi kuning di Kampung Cirorek, Desa Karyamukti, Kecamatan Cilawu, Garut, Kamis (19/2). Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan formalin, boraks dan zat lainnya dalam jumlah besar.
Kepala Satgas Pangan Kabupaten Garut dan sekaligus Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin mengatakan, penggerebekan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jawa Barat untuk memastikan produk mi kuning berformalin sudah tidak beredar di pasaran. Karena, seluruh hasil produksi mi kuning di pabrik rumahan tersebut telah disita, termasuk bahan baku sebagai barang bukti.
"Barang bukti yang ditemukan di sebuah pabrik rumahan di Kampung Cirorek, Desa Karyamukti, semuanya sudah disita oleh Polda Jabar. Kami pastikan produk berasal dari pabrik tidak ada lagi beredar di pasar terutamanya pedagang maupun konsumen dan karakteristik mi basah yang memiliki masa kedaluwarsa singkat," katanya, Sabtu (21/2).
Joko mengatakan, mi basah yang memiliki masa kedaluwarsa singkat mempermudah proses pembersihan stok di lapangan. Secara teknis, mi kuning hanya mampu bertahan maksimal selama tiga hari. Akan tetapi, keberadaan mi kuning memperkecil risiko adanya produk lama masih tersisa di pasaran setelah penggerebekan dilakukan.
"Selain menyita bahan kimia seperti formalin, boraks, dan zat yang lain, Satgas Pangan tengah meningkatkan pengawasan di sejumlah pasar tradisional antisipasi adanya upaya distribusi dari produsen nakal. Namun, pabrik yang digerebek memiliki kapasitas produksi cukup besar mencapai 7 kuintal hingga 1 ton per hari," ujarnya.
Menurut Joko, zat yang digunakan agar mi basah memiliki tampilan menarik dan daya simpan yang lebih lama meski risikonya sangat fatal bagi kesehatan konsumen. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap pemilik pabrik rumahan berinisial WK. Ia diketahui merupakan residivis yang pernah terjerat dalam kasus periode 2023-2025 memproduksi makanan campuran bahan kimia berbahaya.
"Tersangka WK meraup keuntungan dalam bisnis Rp600 ribu hingga Rp700 ribu per hari, atau Rp21 juta per bulan, tersangka sudah beroperasi selama 8 bulan hingga jumlah keuntungan didapatkannya sebesar Rp200 juta. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat pasal 136 UU tentang pangan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara," pungkasnya. (AD/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved