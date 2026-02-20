Kejar Target PBB Rp70 Miliar, Bapenda Cianjur Cetak 1,2 Juta Lembar SPPT

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PENCETAKAN surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih berprogres. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan pada bulan ketiga prosesnya selesai, sehingga bisa langsung disebar ke wajib pajak.
Kepala Bapenda Kabupaten Cianjur, Cicih Permasih, mengatakan pencetakan SPPT merupakan kegiatan rutin tahunan yang nanti akan didistribusikan kepada para wajib pajak, terutama pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Saat ini pencetakannya masih berprogres.
"Kami masih nge-print SPPT. Insya Allah bulan Maret bisa selesai semuanya. Kita distribusikan kepada masyarakat melalui kecamatan dan desa atau kelurahan," katanya, Jumat (20/2).
Dia menuturkan, pola pendistribusian SPPT tak dilakukan secara serentak setelah selesainya pencetakan. Skema distribusinya akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan wilayah-wilayah terdekat.
"Misalnya pencetakan SPPT ada yang sudah selesai bagi empat kecamatan berdekatan, nah kita langsung distribusikan. Jadi, distribusinya tidak menunggu pencetakan SPPT selesai semua. Kita distribusikan bertahap," terang Cicih.
Tahun ini Bapenda Kabupaten Cianjur mencetak hampir 1,2 juta lembar SPPT. Dari jumlah SPPT sebanyak itu, target penerimaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp70 miliar.
"Bismillah. Tapi tahun kemarin juga kalau target PBB itu tercapai. Mudah-mudahan tahun ini juga tercapai," pungkasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved