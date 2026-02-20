Kejar Target PBB Rp70 Miliar, Bapenda Cianjur Cetak 1,2 Juta Lembar SPPT

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.(MI/BENNY BASTIANDY)

PENCETAKAN surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih berprogres. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan pada bulan ketiga prosesnya selesai, sehingga bisa langsung disebar ke wajib pajak.

Kepala Bapenda Kabupaten Cianjur, Cicih Permasih, mengatakan pencetakan SPPT merupakan kegiatan rutin tahunan yang nanti akan didistribusikan kepada para wajib pajak, terutama pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Saat ini pencetakannya masih berprogres.

"Kami masih nge-print SPPT. Insya Allah bulan Maret bisa selesai semuanya. Kita distribusikan kepada masyarakat melalui kecamatan dan desa atau kelurahan," katanya, Jumat (20/2).

Dia menuturkan, pola pendistribusian SPPT tak dilakukan secara serentak setelah selesainya pencetakan. Skema distribusinya akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan wilayah-wilayah terdekat.

"Misalnya pencetakan SPPT ada yang sudah selesai bagi empat kecamatan berdekatan, nah kita langsung distribusikan. Jadi, distribusinya tidak menunggu pencetakan SPPT selesai semua. Kita distribusikan bertahap," terang Cicih.

Tahun ini Bapenda Kabupaten Cianjur mencetak hampir 1,2 juta lembar SPPT. Dari jumlah SPPT sebanyak itu, target penerimaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp70 miliar.

"Bismillah. Tapi tahun kemarin juga kalau target PBB itu tercapai. Mudah-mudahan tahun ini juga tercapai," pungkasnya.