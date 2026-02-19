Kabupaten Sukabumi Terbanyak Daftarkan Varietas Lokal Pertanian di Indonesia

Petani di Kabupaten Sukabumi tengah menggarap lahan untuk segera ditanami padi.(MI/BENNY BASTIANDY)

JUMLAH varietas lokal pertanian dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, paling banyak didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian. Mayoritas varietas lokal yang didaftarkan merupakan jenis padi.

Penanggung Jawab Luas Tambah Tanam PPVTPP Kementerian Pertanian, Leli Nuryati, mengungkapkan Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan pendaftaran varietas lokal padi terbanyak di Indonesia. Sejauh ini sudah ada 39 varietas lokal yang sudah didaftarkan ke PPVTPP Kementerian Pertanian.

"Sebanyak 26 di antaranya merupakan varietas padi. Jumlahnya paling banyak di Indonesia," terangnya.

Dia menuturkan, varietas lokal berpotensi besar karena lebih adaptif terhadap iklim dan tahan hama. Ke depan diharapkan dapat memperkuat produksi pangan nasional.

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Puji Widodo, mengatakan pada 2025 Kabupaten Sukabumi mendapat penghargaan atas capaian produksi pangan dari pemerintah pusat. Capaian itu, sesuai dengan amanat dan harapan pemerintah pusat maupun daerah.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen, terutama para penyuluh pertanian di lapangan. Peran penyuluh dinilai sangat strategis mendampingi petani, meningkatkan luas tanam, serta menjaga produktivitas pertanian," tandasnya.