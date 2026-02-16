EIGER Adventure Salurkan 1.000 Pakaian bagi Penyintas Longsor di Cisarua

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BENCANA longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, meninggalkan duka mendalam. Lebih dari 100 korban jiwa, dan ratusan keluarga harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.
Para penyintas kini menghadapi kondisi lingkungan yang belum stabil dan cuaca yang tidak menentu. Di tengah situasi darurat ini, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan,
hingga pakaian hangat menjadi sangat mendesak, terutama mengingat suhu dingin di sekitar lokasi.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, EIGER Adventure melalui kampanye EIGER Share menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa perlengkapan pakaian bagi para korban bencana longsor di Desa Pasirlangu.
Bantuan tersebut diterima Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Kapolres Cimahi AKB Niko Nurullah Adi Putra di Kantor Desa Pasirlangu.
Bantuan yang diserahkan terdiri dari 1.000 potong pakaian, meliputi jaket, pakaian hangat, kaos, celana, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan EIGER Adventure, yang terdiri dari PT Eigerindo Multi Produk Industri, PT Karunia Integrasi Niaga Dinamis, dan PT Eiger Ekowisata Nusantara.
Perusahaan berkomitmen senantiasa hadir dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, terutama di saat-saat paling sulit. Semangat “Do Good, Do Better” menjadi pengingat bahwa kepedulian perlu diwujudkan melalui aksi nyata yang berdampak.
Direktur PT Eigerindo Multi Produk Industri, Imanuel Wirajaya, yang mewakili EIGER Adventure, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud komitmen EIGER untuk bergerak bersama masyarakat dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana.
“Sebagai brand yang lahir dan tumbuh dekat dengan alam serta masyarakat Indonesia, EIGER Adventure memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu ketika terjadi bencana. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para pengungsi dan membantu mereka tetap hangat
serta nyaman selama masa pemulihan,” ungkapnya.
Kebutuhan para pengungsi
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan respons cepat yang diberikan oleh EIGER Adventure kepada masyarakat terdampak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada EIGER Adventure atas kepedulian dan bantuan yang diberikan. Selain kebutuhan pangan, pakaian sangat dibutuhkan oleh para pengungsi untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan selama berada di posko,” ujarnya.
Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung dan terkoordinasi agar tepat sasaran.
Kapolres Cimahi AKB Niko Nurullah Adi Putra menjelaskan bahwa secara teknis pembagian bantuan dilakukan dengan membagi para pengungsi ke dalam beberapa kluster, sehingga distribusi dapat berjalan tertib dan merata.
Sebagai bagian dari perjalanan panjang yang dibangun dari kecintaan pada alam dan manusia yang hidup di dalamnya, EIGER Adventure akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat pada saat-saat paling dibutuhkan.
Melalui EIGER Share, EIGER berkomitmen menjaga keberlanjutan aksi kemanusiaan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan setiap bantuan membawa dampak nyata bagi para penyintas.
EIGER percaya bahwa kepedulian, kebersamaan, dan solidaritas merupakan fondasi penting untuk membantu masyarakat bangkit kembali.
