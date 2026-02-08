Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Banyak Warga Dicoret dari Daftar PBI-JK Pemprov Jabar Siap Bayarkan Premi BPJS Kesehatan

Sugeng Sumariyadi
08/2/2026 20:08
Banyak Warga Dicoret dari Daftar PBI-JK Pemprov Jabar Siap Bayarkan Premi BPJS Kesehatan
Ilustrasi(MI/Rudi Kurniawansyah)

KEPUTUSAN Kementerian Sosial mencoret 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Februari 2026, berdampak luas. 

Di Jawa Barat, banyak penderita kanker, talasemia dan gagal ginjal tidak bisa berobat. Mereka tidak dilayani rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mau membiarkan penderitaan warganya. Gubernur Dedi Mulyadi sudah mulai menggulirkan identifikasi dan mendata seluruh warga yang betul-betul tidak mampu yang memiliki penyakit kronis itu. 

"Kami pastikan kami akan membayarkan premi untuk jaminan asuransi kesehatan mereka. Pemprov Jawab akan membayarkan premi BPJS Kesehatan mereka," tegasnya, Minggu (8/2). 

Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengajak masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama bergandengan tangan, merawat dan menjaga diri. Kepada warga yang mampu, dia mengajak mereka untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, demi kesehatan di masa depan. (SG/E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved