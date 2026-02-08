Banyak Warga Dicoret dari Daftar PBI-JK Pemprov Jabar Siap Bayarkan Premi BPJS Kesehatan

Ilustrasi(MI/Rudi Kurniawansyah)

KEPUTUSAN Kementerian Sosial mencoret 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Februari 2026, berdampak luas.

Di Jawa Barat, banyak penderita kanker, talasemia dan gagal ginjal tidak bisa berobat. Mereka tidak dilayani rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mau membiarkan penderitaan warganya. Gubernur Dedi Mulyadi sudah mulai menggulirkan identifikasi dan mendata seluruh warga yang betul-betul tidak mampu yang memiliki penyakit kronis itu.

"Kami pastikan kami akan membayarkan premi untuk jaminan asuransi kesehatan mereka. Pemprov Jawab akan membayarkan premi BPJS Kesehatan mereka," tegasnya, Minggu (8/2).

Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengajak masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama bergandengan tangan, merawat dan menjaga diri. Kepada warga yang mampu, dia mengajak mereka untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, demi kesehatan di masa depan. (SG/E-4)