NasDem Panaskan Mesin Politik, 17 DPC Nasdem Purwakarta Dikukuhkan

Pelantikan pengurus NasDem tingkat kecamatan di Kabupaten Purwakarta(MI/REZA SUNARYA)

MENGHADAPI agenda politik ke depan, Partai NasDem Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mulai memanaskan kepengurusan dengan menata ulang mesin organisasinya.

Sebanyak 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem se-kabupaten Purwakarta dilantik di Aula Lembur Kuring, Minggu (8/2). Mereka juga melakukan rapat kerja, dengan agenda konsolidasi sebagai pijakan penguatan struktur hingga tingkat akar rumput.

Pelantikan 17 Dewan Pimpinan Cabang tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Maslani, jajaran pengurus DPW dan DPD, serta para kader dari seluruh kecamatan. Pelantikan pengurus DPC dipimpin langsung Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Purwakarta Yadi Rusmayadi.

Dalam prosesi tersebut, para ketua dan pengurus DPC secara bergantian membacakan ikrar pengurus, yang berisi komitmen untuk setia pada ideologi partai, menjalankan kerja-kerja politik secara terukur, serta mengabdi kepada masyarakat.

Ketua DPD Partai NasDem Purwakarta, Yadi Rusmayadi, mengatakan bahwa pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.

"Yang dilantik hari ini adalah pengurus kecamatan. Mereka sudah mewakili desa dan kelurahan, dan ke depan pengurus desa harus sudah sampai dan mewakili di tingkat TPS," ujarnya.

Menurut dia, tugas utama pengurus kecamatan dan desa tidak berbeda dengan struktur di atasnya, yakni menjalankan konsolidasi organisasi, sosialisasi partai, serta kerja-kerja politik yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Yadi menegaskan bahwa NasDem Purwakarta mulai serius menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi kontestasi legislatif. Dari enam daerah pemilihan di Purwakarta, NasDem membutuhkan sedikitnya 50 bakal calon anggota legislatif.

"Banyak pengurus DPC yang dilantik ini adalah mantan caleg dengan perolehan suara besar, hanya saja dulu beda partai. Hari ini kita rekrut, ditambah potensi internal dan eksternal. Target kita jelas, harus juara," pungkasnya.