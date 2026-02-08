Saan Mustopa: Pemilu 2029 Persaingan Partai akan lebih Ketat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
"Kita menyadari tentang tantangan apa kompetisi ke depan, maka NasDem dari mulai awal sudah melakukan persiapan dan kesiapan untuk menuju 2029 yang akan datang. Nah, persiapan dan kesiapan yang dilakukan tentunya membangun struktur partai, membangun infrastruktur partai," kata Saan Mustopa saat menghadiri pelantikan 17 DPC Partai NasDem se-Purwakarta, Minggu (8/2).
Menurut Saan Mustopa, tidak ada kompetisi yang bisa dimenangkan kalau infrastruktur atau strukturnya tidak terbangun dengan baik. Karena itu, Partai NasDem hari ini di Purwakarta mulai membangun struktur partai dari mulai tingkat DPC yang berbasis DPRT. Bahkan, sudah ada DPRT yang sudah selesai dibentuk di dua kecamatan yang berbasis TPS.
"Jadi, yang pertama memang persiapan dan kesiapan dalam rangka membangun, membentuk dan memperkuat struktur partai. Yang kedua, tentu melakukan konsolidasi. Struktur yang sudah dibangun, yang sudah dibentuk, tentu harus dikonsolidasikan. Dia biar terus dia bergerak, biar terus berputar. Ya, jadi proses pengkaderan, proses rekrutmen untuk keanggotaan partai itu kan penting juga dilakukan," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Saan Mustopa, mulai dari sekarang DPC harus sudah mulai melakukan talent scouting terhadap calon-calon anggota legislatif untuk kabupaten. Di Purwakarta ada enam dapil maka setidaknya dibutuhkan 50 orang calon anggota DPRD. Untuk itu, mulai dari sekarang dapat dilakukan penjaringan anggota atau talent scouting.
Disinggung banyaknya kader Partai NasDem yang pindah ke partai lain, Saan Mustopa menyebutkan hal tersebut merupakan proses seleksi alam.
"Ini bagian dari sebuah seleksi alam bagi seorang kader. Kan salah satu fungsi partai politik itu kan soal kaderisasi," ungkapnya.
Saan Mustopa merasa yakin Partai NasDem masih memiliki militansi, memiliki loyalitas, "Rasa memiliki terhadap partai itu kan dari waktu ke waktu itu kan akan diuji. Nah, tapi ada misalnya mereka yang apa? Mencari tantangan barulah juga. Itu enggak ada masalah dan itu hak masing-masing," pungkasnya.(RZ/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved