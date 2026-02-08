Saan Mustopa: Pemilu 2029 Persaingan Partai akan lebih Ketat

Wakil Ketua Umum DPP Nasdem saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Nasdem se-Purwakarta.(MI/Reza Sunarya)

WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.

"Kita menyadari tentang tantangan apa kompetisi ke depan, maka NasDem dari mulai awal sudah melakukan persiapan dan kesiapan untuk menuju 2029 yang akan datang. Nah, persiapan dan kesiapan yang dilakukan tentunya membangun struktur partai, membangun infrastruktur partai," kata Saan Mustopa saat menghadiri pelantikan 17 DPC Partai NasDem se-Purwakarta, Minggu (8/2).

Menurut Saan Mustopa, tidak ada kompetisi yang bisa dimenangkan kalau infrastruktur atau strukturnya tidak terbangun dengan baik. Karena itu, Partai NasDem hari ini di Purwakarta mulai membangun struktur partai dari mulai tingkat DPC yang berbasis DPRT. Bahkan, sudah ada DPRT yang sudah selesai dibentuk di dua kecamatan yang berbasis TPS.

Baca juga : Tak Hadiri Pertemuan Ketum, NasDem: Surya dan Prabowo Makin Hangat

"Jadi, yang pertama memang persiapan dan kesiapan dalam rangka membangun, membentuk dan memperkuat struktur partai. Yang kedua, tentu melakukan konsolidasi. Struktur yang sudah dibangun, yang sudah dibentuk, tentu harus dikonsolidasikan. Dia biar terus dia bergerak, biar terus berputar. Ya, jadi proses pengkaderan, proses rekrutmen untuk keanggotaan partai itu kan penting juga dilakukan," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Saan Mustopa, mulai dari sekarang DPC harus sudah mulai melakukan talent scouting terhadap calon-calon anggota legislatif untuk kabupaten. Di Purwakarta ada enam dapil maka setidaknya dibutuhkan 50 orang calon anggota DPRD. Untuk itu, mulai dari sekarang dapat dilakukan penjaringan anggota atau talent scouting.

Disinggung banyaknya kader Partai NasDem yang pindah ke partai lain, Saan Mustopa menyebutkan hal tersebut merupakan proses seleksi alam.

"Ini bagian dari sebuah seleksi alam bagi seorang kader. Kan salah satu fungsi partai politik itu kan soal kaderisasi," ungkapnya.

Saan Mustopa merasa yakin Partai NasDem masih memiliki militansi, memiliki loyalitas, "Rasa memiliki terhadap partai itu kan dari waktu ke waktu itu kan akan diuji. Nah, tapi ada misalnya mereka yang apa? Mencari tantangan barulah juga. Itu enggak ada masalah dan itu hak masing-masing," pungkasnya.(RZ/E-4)