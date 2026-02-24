Korlantas akan Fungsikan Bekas Rest Area KM 81 Cipali Jadi Lokasi Checkpoint

Kakorlantas dan jajaran saat melakukan peninjauan ke bekas rest area di tol Cipali yang akan di fungsikan sebagai tempat Checkpoint, Selasa (24/2/2026).(MI/Reza Sunarya)

MENJELANG pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 untuk pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 1447 H, Korlantas Polri peninjau sejumlah rest area. Salah satunya bekas rest area di km 81 Tol Cipali yang akan difungsikan sebagai area checkpoint atau titik pemeriksaan kendaraan angkutan umum.

Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa checkpoint tersebut merupakan program yang telah direncanakan sejak tahun lalu dan baru dapat direalisasikan pada Operasi Ketupat tahun ini.

Checkpoint disiapkan khusus untuk pemeriksaan kendaraan angkutan umum seperti bus dan travel. Mulai dari kelayakan kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga pemeriksaan kesehatan pengemudi dan penumpang

"Polri bersama seluruh stakeholder ingin memastikan kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik dan balik Lebaran," kata Kakorlantas.

Selain di KM 81 Tol Cipali, Agus mengatakan, checkpoint serupa juga akan disiapkan di sejumlah wilayah Polda yang menjadi jalur mudik nasional. Pelaksanaan checkpoint dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Perhubungan, tenaga kesehatan, hingga PT Jasa Raharja. (RZ/E-4)