Korlantas akan Fungsikan Bekas Rest Area KM 81 Cipali Jadi Lokasi Checkpoint

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENJELANG pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 untuk pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 1447 H, Korlantas Polri peninjau sejumlah rest area. Salah satunya bekas rest area di km 81 Tol Cipali yang akan difungsikan sebagai area checkpoint atau titik pemeriksaan kendaraan angkutan umum.
Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa checkpoint tersebut merupakan program yang telah direncanakan sejak tahun lalu dan baru dapat direalisasikan pada Operasi Ketupat tahun ini.
Checkpoint disiapkan khusus untuk pemeriksaan kendaraan angkutan umum seperti bus dan travel. Mulai dari kelayakan kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga pemeriksaan kesehatan pengemudi dan penumpang
"Polri bersama seluruh stakeholder ingin memastikan kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik dan balik Lebaran," kata Kakorlantas.
Selain di KM 81 Tol Cipali, Agus mengatakan, checkpoint serupa juga akan disiapkan di sejumlah wilayah Polda yang menjadi jalur mudik nasional. Pelaksanaan checkpoint dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Perhubungan, tenaga kesehatan, hingga PT Jasa Raharja. (RZ/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
