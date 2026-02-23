Indomobil eMotor Pasarkan QT & QT Pro di Bandung, Motor Listrik Berbalut Desain Lokal

Pius Wirawan, CEO PT Indomobil Emotor Internasional saat peluncuran QT dan QT Pro di Bandung.(MI/SUMARIYADI)

TANGAN-tangan anak bangsa Indonesia terus menggulirkan produk otomotif unggulan. Salah satunya motor listrik yang diproduksi PT Indomobil Emotor Internasional (IEI).

Yang terbaru, IEI meluncurkan QT dalam dua seri, yakni QT dan QT Pro. Di Kota Bandung, kedua kendaraan itu diperkenalkan pada masyarakat di Hutanika Resto, Senin (23/2).

"Di Kota Bandung, untuk harga on the road QT dibanderol Rp15.350.000 dan QT Pro Rp19.150.000," ungkap Pius Wirawan, CEO PT Indomobil Emotor Internasional.

Dia menambahkan setelah memperkenalkan produk baru pada November 2025 melalui motor listrik bernama Sprinto, PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) tetap agresif dalam menghadirkan mobilitas masa depan. Peluncuran QT menjadi rangkaian dari kehadiran Indomobil

eMotor yang diperkenalkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 pada 5 Februari 2026.

Peluncuran QT di Bandung, lanjutnya, menjadi representasi strategi marketing Indomobil eMotor mampu merancang, mengkurasi, dan mengeksekusi konsep peluncuran yang selaras dengan kekuatan

produknya.

Mengusung konsep “Indonesia Bergerak”, QT dan QT Pro sebagai medium narasi yang menyatukan desain, teknologi, dan identitas lokal dalam satu pengalaman peluncuran yang utuh.

“Peluncuran QT dan QT Pro di Bandung menjadi komitmen kami untuk semakin dekat dengan konsumen dan menghadirkan solusi mobilitas yang relevan. Kami optimis QT dan QT Pro bisa menjadi pilihan

pertama masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung yang menginginkan motor listrik yang efisien tanpa mengorbankan gaya,” tambah Pius.



Dukungan pemda



Dukungan datang dari pemerintah daerah. Salah satunya Wakil Bupati Indramayu, H Syaefudin, yang turut menghadiri regional launching QT di Hutanika, Bandung.

"Kami berkomitmen mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat. Transformasi menuju mobilitas rendah emisi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan lingkungan, efisiensi energi, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," ungkapnya.

Melalui kolaborasi dengan Indomobil eMotor, pihaknya siap mendorong percepatan penggunaan mobilitas listrik kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah serta solusi nyata untuk menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan ekonomi

yang lebih efisien.

Kehadiran motor listrik khususnya dari Indomobil eMotor, dipandang sebagai langkah konkret dalam memperluas adopsi kendaraan listrik di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung sebagai pusat kreativitas dan mobilitas urban.

Dengan karakter masyarakat yang dinamis dan terbuka terhadap inovasi, Jawa Barat dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak elektrifikasi kendaraan roda dua di Indonesia.

Fitur unggulan, fokus keamanan dan kemudahan



Indomobil eMotor membekali QT dan QT Pro dengan berbagai fitur penunjang yang mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara sehari-hari. Salah satunya adalah Traction Control System, yang berfungsi menjaga kestabilan roda agar tetap optimal di berbagai kondisi jalan.

Fitur Keyless memungkinkan pengendara mengoperasikan motor tanpa kunci konvensional, cukup menggunakan remote atau NFC tag. Sementara pada varian QT Pro, terdapat Hill Start Assist yang membantu menahan motor saat berhenti di tanjakan agar tidak mundur.

Selain fitur utama, QT dan QT Pro juga dibekali deretan signature features yang mempertegas karakter premium dan futuristik. Mulai dari Push Assist Mode dan Reverse Mode yang memudahkan manuver di

ruang sempit, hingga Anti-Theft Alarm dan NFC Key yang meningkatkan keamanan sekaligus kepraktisan.

Kenyamanan berkendara juga ditunjang lewat Adjustable Suspension dengan 5-level pengaturan sesuai kebutuhan pengguna, serta perlindungan IP67 yang membuat motor tahan terhadap air dan debu.

Khusus untuk QT Pro, tersedia pula teknologi Regenerative Braking yang membantu mengisi ulang daya baterai saat deselerasi. Seluruh fitur ini dipadukan dengan desain modern beridentitas LED futuristik

yang membuat QT dan QT Pro tampil beda dan siap mencuri perhatian di jalan.

Secara visual, QT dan QT Pro tampil modern dengan bahasa desain yang tegas dan futuristik. Identitas lampu LED menjadi ciri khas utama, mulai dari stunning starburst crystal LED untuk lampu sein, infinite

skyline LED lamp sebagai DRL di sisi kanan dan kiri, hingga futuristic rear brake lamp di bagian belakang.

Panel instrumen sudah mengusung Smart LED Display yang menampilkan informasi berkendara secara jelas dan modern. Tak hanya itu, motor ini juga dilengkapi extra large compartment dengan kapasitas bagasi hingga 27 liter, cocok untuk kebutuhan harian maupun mobilitas jarak menengah.



Variasi pilihan warna yang menarik



Pilihan warna menjadi salah satu daya tarik utama QT dan QT Pro untuk menyesuaikan karakter setiap pengendara. Varian QT hadir dalam enam warna modern yang mencerminkan gaya aktif dan dinamis, mulai dari Jet Black yang tegas, Citrine Yellow yang cerah, Ruby Red yang berani, Moonstone Grey yang elegan, Topaz Blue yang sporty, hingga Rose Quartz yang playful.

Sementara itu, QT Pro tampil lebih eksklusif lewat kombinasi dua warna yang memberi kesan premium dan ekspresif, seperti Magma Black perpaduan hitam–merah yang agresif, Tourmaline Yellow bernuansa

kuning–hijau yang unik, Jasper Silver dengan sentuhan silver–kuning yang futuristik, Sapphire Cream kombinasi cream–biru yang lembut, Marble Beige bernuansa cream–beige yang classy, serta Onyx Grey

dengan balutan silver–grey yang sophisticated.