Pergerakan tanah, Tiga KK di Sukasirna Tasikmalaya Harus Mengungsi

Warga memperbaiki genting rumah yang rusak akibat pergerakan tanah di Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya(MI/KRISTIADI)

TIGA kepala keluarga (KK) atau 16 jiwa warga Kampung Sukasirna, Desa Sirnajaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, terpaksa harus mengungsi setelah rumahnya mengalami rusak berat akibat pergerakan tanah.

Bencana itu juga menyebabkan 48 rumah mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

"Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Sirnajaya diawali hujan deras hingga menyebabkan longsor di 6 titik," ungkap Kepala Desa Sirnajaya, Asep Supendi, Jumat (20/2).

Selain itu, sebuah tebing setinggi 10 meter longsor dan menimbun jalan penghubung Kabupaten Tasikmalaya ke Pangandaran. Kalan tersebut putus dan ambles membuat akses warga hanya bisa memakai sepeda motor karena kondisi jalan rusak parah.

Sementara itu, di Kampung Sukasirna longsor membuat 3 rumah mengalami kerusakan berat. Para penghuninya dievakuasi ke rumah tetangga.

"Pergerakan tanah menyebabkan 48 rumah mengalami rusak ringan, sedang dan berat. Rumh itu dihuni 52 KK atau 108 jiwa. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah desa, dan kecamatan berupaya mengosongkan rumah yang rusak parah," tambah Asep.

Sementara itu, Camat Karangjaya, Atang Sumardi membenarkan adanya kejadian itu. Longsor menyebabkan kerusakan rumah mulai dari dinding tembok retak, lantai rumah belah, hingga halaman tanah rumah terbelah.