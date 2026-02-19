MBG Tetap Berjalan selama Ramadan, Kepala BGN Kota Sukabumi Ingatkan Layanan Tata Kelola Distribusi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MAKAN bergizi gratis (MBG) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, tetap berjalan selama Ramadan 1447 Hijriah. Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah itupun diimbau melaksanakan tata kelola penyiapan dan pendistribuannya tepat waktu.
Kepala Satuan Tugas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, mengatakan tata kelola penyediaan dan pendistribusian MBG selama Ramadan tentu berbeda dengan bulan sebelumnya. Artinya, kata Andri, para pihak penyedia atau dalam hal ini masing-masing SPPG mesti memperhitungkan segala sesuatunya.
"Pada 23 Februari semua anak-anak sekolah kembali beraktivitas. Nah, setiap SPPG haris memikirkan membuat makanan keringan yang memenuhi asupan gizi," terang Andri, Kamis (19/2).
Hal lain yang harus diperhatikan yaitu layanan untuk pondok pesantren. Andri menyebut, bagi peserta didik atau santri di pesantren, SPPG harus menyiapkan menu masakan berbuka Puasa.
"Jadi, kepala SPPG ini harus tahu waktu yang tepat distribusi makanan kepada setiap pesantren," terang Andri yang juga menjabat Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi.
Andri menuturkan, pada Rabu (18/2), dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung program MBG. Kegiatannya ikuti 92 peserta yang terdiri dari 46 orang Kepala SPPG dan 46 orang ahli gizi.
Pada pelatihan itu, para peserta mendapatkan beberapa materi. Di antaranya menyangkut standard pengawasan gizi di satuan pendidikan, strategi peningkatan status gizi pelajar, serta penyusunan program gizi sesuai kebutuhan pelajar.
"Jadi, pelatihan ini merujuk Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 3/2026 yang di antaranya mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG selama Ramadan hingga cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah. Dengan pelatihan ini kami harapkan bisa meningkatkan tata kelola program MBG di masing-masing SPPG, terutama di Kota Sukabumi," ucapnya.
Koordinator Wilayah BGN Kota Sukabumi, Septo Suharyanto, menginginkan agar pascapelatihan setiap SPPG bisa meningkatkan kinerja pelayanan mereka kepada masyarakat.
"Setiap SPPG harus bisa memberikan menu terbaik kepada masyarakat agar pelayanan bisa maksimal dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya menginginkan agar masyarakat mendapatkan kepuasan," pungkasnya. (BB/E-4)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved