Cerita Ramadan di Hemangini, Aksi Nyata untuk Sehat Bersama

Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis digelar New Hemagini Hotel Bandung menjelang bulan Ramadan.(ISTIMEWA)

DALAM rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, New Hemangini Hotel Bandung menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Cerita Ramadhan: Aksi Nyata untuk Sehat Bersama.”

Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, pukul 08.00 – 12.00 WIB, bertempat di Exhibition Dome, New Hemangini Hotel Bandung.

Kegiatan ini diperuntukkan khusus bagi warga di sekitar hotel, dengan total kehadiran sebanyak 104 peserta yang berasal dari 2 RW di wilayah sekitar New Hemangini Hotel Bandung.

Baca juga : Rumah Qur’an Al Irsyad Al Islamiyyah Gelar Pengobatan Gratis untuk Warga Jakarta Timur

Antusiasme warga terlihat sejak pagi hari, menunjukkan tingginya kepedulian terhadap kesehatan, terutama menjelang bulan Ramadan.

Program ini menghadirkan layanan konsultasi kesehatan dan pengobatan GRATIS, yang didukung oleh tenaga medis profesional. Sebanyak 3 dokter dan 9 tenaga kesehatan turut ambil bagian dalam kegiatan ini, memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan optimal dan terarah.

Selain itu, karyawan New Hemangini Hotel Bandung juga turut siaga membantu kelancaran acara dari awal hingga selesai.

Baca juga : Bio Farma Gelar Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat

Layanan pengecekan gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan kesehatan lainnya didukung oleh BIOTEK Farmasi Indonesia, sedangkan pemeriksaan mata yang didukung oleh NOOR Optikal turut memberikan manfaat signifikan bagi warga yang membutuhkan evaluasi kesehatan penglihatan.

Warga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Banyak dari mereka merasa sangat terbantu karena dapat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, sehingga dapat mempersiapkan diri menjalani ibadah puasa dengan kondisi tubuh yang lebih prima.

"Kami ingin kehadiran New Hemangini Hotel Bandung tidak hanya dirasakan sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas. Melalui Cerita Ramadan, kami ingin berbagi manfaat langsung kepada warga sekitar, agar mereka dapat mempersiapkan bulan Ramadhan dengan kondisi kesehatan yang lebih baik.” Ujar Ria, Marcomm New Hemangini Hotel Bandung.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh kehangatan.

Melalui kegiatan ini, New Hemangini Hotel Bandung kembali menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi bagian dari industri perhotelan, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang tumbuh dan berbagi bersama masyarakat sekitar.

“Cerita Ramadhan” menjadi wujud nyata bahwa kepedulian sederhana dapat memberikan dampak yang berarti, terutama di momen penuh berkah seperti bulan Ramadan.