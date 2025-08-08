Forkopimda Kota Sukabumi Cek Kualitas Beras ke Pasar Modern dan Tradisional

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
FORUM Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sukabumi, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan kualitas beras yang beredar di pasaran. Upaya dengan inspeksi mendadak ke pusat perbelanjaan modern maupun pasar tradisional itu dilakukan di sejumlah titik, Jumat (8/8).
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengatakan langkah yang dilakukan Forkopimda ini untuk mengecek kualitas beras yang beredar di pasaran. Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
"Kami melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan modern untuk memastikan beras yang dijual kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik, bobot yang sesuai, dan harga yang wajar," ujarnya di sela kegiatan, Jumat (8/8).
Secara umum, sebut dia, hasil pengecekan dan pemeriksaan, harga dan bobot beras sudah sesuai standar. Namun secara kualitas ditemukan beberapa merek beras berkadar air cukup tinggi.
"Di supermarket ada beberapa merek beras yang kadar airnya cukup tinggi. Ada yang mencapai 14,9%," ujarnya.
Sesuai standard ketentuan pemerintah, sebut dia, seharusnya kadar air maksimal di kisaran 14%.
"Kadar air yang tinggi secara kualitas bisa mempercepat kerusakan beras. Dari yang biasanya bisa bertahan 5-6 bulan, kualitasnya bisa berkurang jadi 2-3 bulan," ungkapnya.
Diduga, tingginya kadar air beras akibat kelembapan udara maupun paparan pendingin ruangan. Karena itu, nanti akan dicek ulang dengan metode penggelaran beras.
Bobby menegaskan, Pemerintah Kota Sukabumi akan memberikan pembinaan kepada penggilingan beras agar proses pengolahan gabah sesuai standar.
"Kami harus pastikan beras yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas," pungkasnya.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Mereka punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved