PTPN I Regional 2 Sediakan Lahan Relokasi Pedagang Ciater, Dukung Penataan Kawasan

Dialog antara pemerintah daerah, PTPN I Regional 2 dan para pedagang berlangsung kondusif terkait program penataan kawasan Ciater(DOK/PTPN I REGIONAL 2)

PENERTIBAN dan penataan kawasan Ciater, Kabupaten Subang, mendapat dukungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2. Penertiban dilakukan terhadap pedagang.

Dukungan perusahaan diwujudkan dengan menyediakan lahan untuk relokasi para pedagang yang menempati area kebun. Komitmen itu tertuang dalam hasil pertemuan antara perwakilan pedagang dengan Pemerintah Kabupaten Subang, Rabu, (6/9).

Pertemuan membahas kelanjutan penertiban lapak di sepanjang jalur Ciater.

Baca juga : PTPN I Regional 2 dan BAKN DPR RI Tanam Satu Juta Pohon di Agrowisata Gunung Mas

PTPN I Regional 2, sebagai pemilik sah lahan, menyambut baik langkah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Subang.

Guna memastikan program relokasi berjalan dengan humanis dan memberikan solusi jangka panjang, PTPN I Regional 2 telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyiapkan lahan pengganti bagi para pedagang.

"Kami memahami kebutuhan para pedagang untuk tetap beraktivitas. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk menata kawasan Ciater agar lebih teratur dan estetis," ungkap Desmanto, Region Head PTPN I Regional 2.

Baca juga : PTPN I Regional 2 dan Dinas Perkebunan Jawa Barat Bersinergi untuk Keberlanjutan Perkebunan

Sebagai pemilik lahan, lanjutnya, pihaknya siap memfasilitasi relokasi dengan menyediakan lahan yang strategis. "Kami mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di lokasi relokasi tersebut."

Program relokasi ini merupakan wujud kolaborasi pentahelix antara BUMN, pemerintah daerah dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya lahan relokasi yang layak dan dukungan pembangunan dari Pemprov Jawa Barat, para pedagang dapat kembali menjalankan usaha dengan lebih baik, tanpa mengganggu ketertiban umum dan keindahan kawasan.



PTPN I Regional 2 merupakan anggota dari PT Perkebunan Nusantara I, anak perusahaan BUMN Holding Perkebunan Nusantara. Perusahaan bergerak di bidang usaha agro industri, terutama komoditas teh, komoditas karet, indistri hilir teh dan agrowisata.