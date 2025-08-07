Bulog Subang Salurkan 4.000 Ton Beras untuk Warga Subang dan Purwakarta

Warga di Kabupaten Subang menerima bantuan pangan yang disalurkan pemerintah lewat Bulog Subang.(MI/REZA SUNARYA)

BULOG Cabang Subang menyalurkan sekitar 4.000 ton beras untuk program Bantuan Pangan kepada 227.685 penerima manfaat di dua wilayah, yakni Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. Jawa Barat.

Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.

Bulog memastikan beras yang disalurkan merupakan beras medium berkualitas, baru dipasok, dan bebas kutu.

Kepala Bulog Cabang Subang, Djoko Purnomo, menjelaskan bahwa bantuan ini lebih ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bukan untuk menekan harga pasar.

"Bulog menyalurkan bantuan pangan ke warga sudah seratus persen. Jumlah kuantumnya sebanyak 4553,700 kilogram, sekitar 20 kilogram per KPM. Kita melakukan sosialisasikan dulu dengan pihak desa untuk menerima program ini," katanya, Kamis (7/8).

Selain menyalurkan bantuan, Bulog Subang juga tengah mempersiapkan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Salah satu langkahnya adalah melakukan repacking beras dari kemasan 20 kilogram menjadi 5 kilogram.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, menstabilkan harga, serta memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat.