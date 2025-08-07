Bulog Subang Salurkan 4.000 Ton Beras untuk Warga Subang dan Purwakarta

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
BULOG Cabang Subang menyalurkan sekitar 4.000 ton beras untuk program Bantuan Pangan kepada 227.685 penerima manfaat di dua wilayah, yakni Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. Jawa Barat.
Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.
Bulog memastikan beras yang disalurkan merupakan beras medium berkualitas, baru dipasok, dan bebas kutu.
Kepala Bulog Cabang Subang, Djoko Purnomo, menjelaskan bahwa bantuan ini lebih ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bukan untuk menekan harga pasar.
"Bulog menyalurkan bantuan pangan ke warga sudah seratus persen. Jumlah kuantumnya sebanyak 4553,700 kilogram, sekitar 20 kilogram per KPM. Kita melakukan sosialisasikan dulu dengan pihak desa untuk menerima program ini," katanya, Kamis (7/8).
Selain menyalurkan bantuan, Bulog Subang juga tengah mempersiapkan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Salah satu langkahnya adalah melakukan repacking beras dari kemasan 20 kilogram menjadi 5 kilogram.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, menstabilkan harga, serta memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Ekspedisi ini dimulai pada Selasa (5/8) pagi dan direncanakan berlangsung hingga Jumat (9/8).
Kecelakaan antara truk boks dengan sepeda motor itu menewaskan pelajar berusia 15 tahun dan melukai pengendara motornya.
Pemasangan pot bunga dilakukan di sepanjang Jalan KHZ Mustofa, Jalan Dokter Soekardjo dan depan Masjid Agung.
Petani memang untung, tapi tidak untung banyak karena serangan OPT
. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan rangkaian Piala by.U 2025 kepada lingkungan sekolah.
Ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
