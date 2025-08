Hadir di Kopo, English 1 Dukung Anak Indonesia Mampu Bersaing di Kompetisi Global

Peresmian beroperasinya English 1 Center di Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung.(MI/SUMARIYADI)

KEMAMPUAN berbahasa Inggris sangat penting untuk dimiliki anak-anak sejak dini. Pasalnya, Bahasa Inggris merupakan bahasa bisnis yang luas dan menjadi investasi anak-anak Indonesia untuk berkembang secara global.

"Pembelajaran bahasa Inggris harus menjadi perjalanan yang inspiratif, interaktif, dan bermakna bagi setiap siswa untuk membantu menyiapkan masa depan mereka di kompetisi global," ungkap Matt Kenley, President Director English 1 Indonesia, saat membuka English 1 Center, di Taman Kopi Indah 2, Kabupaten Bandung, Jumat (1/8).

Untuk itu, dia mengajak orangtua untuk membekali anak sejak dini dengan kemampuan penting yang akan relevan di masa depan. Penting bagi anak-anak untuk menghadapi masa depan global.

Menurut Matt, di masa depan, kemampuan berbahasa Inggris menjadi bekal utama. Tantangan dunia kerja dan pendidikan di masa depan menuntut generasi muda Indonesia untuk mampu berkomunikasi secara global, berpikir kritis, dan percaya diri.

"Kemampuan berbahasa Inggris sangat penting. Indonesia negara yang akan terus tumbuh dan harus didukung anak-anak yang memiliki kemampuan baik. Dengan Bahasa Inggris yang baik, anak-anak Indoensia akan memiliki masa depan yang lebih baik," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kusumah sepakat anak-anak Indonesia saat ini akan menjadi bagian dari sebuah negara maju di era Indonesia Emas 2045. Untuk itu, mereka harus memiliki banyak kemampuan, satu di antaranya yang penting ialah menguasai Bahasa Inggris.

"Tugas pemerintah saat ini ialah mengantarkan anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini, angkatan kerja kita sangat besar, sehingga harus mampu bersaing di tingkat global," jelasnya.

Dia mengapresiasi keberadaan English 1 Center yang pertama di Kabupaten Bandung ini. "Saya berharap dan ingin sekali warga di pelosok Kabupaten Bandung juga bisa mendapat akses untuk belajar dan menguasai Bahasa Inggris," tandasnya.



Taman Kopo Indah



Pembukaan English 1 Center di Taman Kopo Indah 2 ini mendapat sambutan antuasias orangtua dan siswa. Sebelum dibuka resmi, sudah lebih dari 300 peserta didik dari usia 3 tahun hingga 18 tahun mendaftar.

English 1 adalah tempat kursus bahasa Inggris yang bertranformasi dari EF Kids & Teens. Lembaga ini telah dikenal serta dipercayai masyarakat Indonesia selama 30 tahun.

Andika Ekaputri, Regional Director English 1 Indonesia, mengungkapkan English 1 sudah memiliki 4 center di Kota Bandung. English 1 Kopo merupakan yang kelima di Bandung atau yang ke 110 di Indonesia.

"Sebenarnya kami sudah lama ingin membuka center di Kopo. Lokasi ini sangat ramai, dan terbukti ketika dibuka kami mendapat sambutan yang tinggi," jelasnya.

English 1, lanjut dia, menerapkan metode Learn, Try, dan Apply dalam pembelajarannya. Dengan cara itu, anak-anak akan lebih percaya diri saat berkomunikasi di kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, kemampuan berbahasa Inggris menjadi kebutuhan primer untuk anak, sejak usia dini. Dengan Bahasa Inggris mereka siap menyambut masa depan atau Say Hello to the Future, yang juga menjadi kampanye utama English 1.

"English 1 berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas dan layanan terbaik untuk siswa dan orangtua. Kami berharap dengan kehadiran English1 bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat," tandas Andika.

English 1 memiliki tenaga pengajar lokal maupun internasional yang memiliki sertifikasi internasional baik Cambridge TKT, TEFL atau lebih tinggi. Mereka juga memperoleh pelatihan profesional rutin agar bisa menyampaikan materi sesuai kebutuhan akademik siswa.