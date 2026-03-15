Zakat Fitrah Mazhab Syafii: Panitia bukan Amil dan Wajib Makanan Pokok

ZAKAT fitrah merupakan kewajiban setiap jiwa muslim di bulan Ramadan untuk menyucikan diri dan membantu sesama. Namun, dalam praktiknya, sering muncul keraguan mengenai status pihak yang menerima zakat di masjid-masjid, takaran yang tepat, hingga keabsahan membayar zakat menggunakan uang tunai.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam berdasarkan rujukan fikih otoritatif. Tulisan ini mengutip dari KH Muhibbul Aman Ali yang dilansir Ustaz Muzakki Mas'ud di Instagram.

1. Amil vs Panitia bukan Amil.

Amil zakat ialah orang orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengelola penarikan dan penyaluran zakat. Praktiknya ialah badan amil zakat (BAZ), lembaga amil zakat (LAZ), dan turunannya.

Pengurus masjid, sekolah, RT yang mengangkat diri sendiri menjadi panitia zakat tidak bisa disebut amil. Karenanya, status mereka hanya menjadi wakil dari muzakki (pembayar zakat).

2. Akurasi Keabsahan Zakat Fitrah

Zakat yang dibayarkan kepada amil hukumnya sudah sah karena amil ialah wakil mustahik (penerima zakat) dan termasuk salah satu ashnaf delapan sehingga muzakki sudah lepas kewajiban.

Sedangkan zakat yang diserahkan kepada panitia belum dikatakan sah sampai panitia benar-benar sudah menyerahkan kepada penerima zakat.

3. Konsekuensi Menunda Penyaluran Zakat oleh Panitia

Jika sampai maghrib hari Idul Fitri (masuk malam kedua bulan Syawal), zakat yang terkumpul di panitia (bukan amil) belum tersalurkan, hukumnya menjadi haram karena mengulur zakat fitri melampaui batas waktunya.

4. Konsekuensi Panitia bukan Amil salah menyalurkan zakat atau menggunakan zakat sebagai kebutuhan akomodasi

Jika panitia menyalurkan zakat tidak sesuai sasaran mustahik, misalnya diserahkan kepada ustaz kaya, dijual untuk biaya penyaluran, beli pembungkus, pembangunan sarana umum, ongkos panitia, panitia wajib mengganti dan menyalurkan sebagaimana mestinya.

5. Keresahan Muzakki ketika Panitia bukan Amil tidak Kompeten

Jika pada poin 3 dan 4 panitia tidak bertanggung jawab, orang yang berzakat tetap wajib membayar zakat ulang.

Berbeda jika kedua poin dilakukan oleh amil, yaitu muzakki tidak perlu mengganti lagi.

6. Zakat kembali kepada Pemiliknya

Karena status panitia bukan amil hanyalah wakil muzakki, tidak boleh ada zakat yang disalurkan kembali kepada muzaki atau kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkah muzakki.

Misalnya, Andrew membayar zakat di sekolah. Lalu oleh pantia sekolah zakat itu disalurkan kepada wali murid dan kebetulan zakat Andrew (meskipun sebagian) diterima oleh Prayitno selaku ayah Andrew. Ini sama saja belum bayar zakat.

7. Zakat Fitrah Harus Makanan Pokok bukan Uang

Zakat fitrah ialah ibadah yang aturannya sudah ditentukan. Sebagaimana ibadah Qurban dan Aqiqah tidak bisa digantikan dengan bagi-bagi uang tunai, zakat fitrah juga harus berupa bahan makan, tidak bisa digantikan dengan membayar uang tunai.

8. Konsekuensi Zakat Fitrah dengan Uang

Bagi-bagi uang tunai tergolong sedekah yang mungkin lebih bernilai manfaat daripada beras. Akan tetapi, ia tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat fitrah menurut tiga madzhab, kecuali Hanafiyah.

9. Solusi Zakat Fitrah dengan Uang

Solusi bagi yang kesulitan membayar zakat dengan bahan makan, bisa membayar dengan uang tunai dengan mengikuti ketentuan madzhab Hanafiyah yaitu uang tunai senilai 3,8 kg kurma, anggur, gandum atau 1,9 kg gandum. Ingat, bukan senilai 2,7 kg beras.

10. Solusi Kedua Zakat Fitrah dengan Uang

Solusi lain yaitu panitia menyediakan beras untuk dijual kepada muzakki yang hendak membayar dengan uang. Catatan, beras yang sudah dibeli dan dibayarkan sebagai zakat, tidak boleh dijual lagi oleh panitia kepada muzakki yang lain. Harus disalurkan ke mustahik.

11. Memberi Zakat kepada Orang yang ditanggung Nafkah

Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang nafkahnya sudah ditanggung, meskipun dia miskin. Misalnya istri dan anak kecil yang sudah dicukupi nafkah oleh suami dan orangtuanya.

Jika suami atau orangtuanya miskin, berikan saja kepadanya bukan kepada anak istrinya.

12. Anak Yatim tidak Berhak Menerima Zakat

Anak yatim tidak berhak menerima zakat. Jika dia punya banyak warisan, dia termasuk kaya.

Jika dia tidak punya warisan, nafkahnya harus ditanggung baitul mal atau umat Islam, bukan dari zakat, kecuali jika benar benar tidak ada yang memberinya nafkah, boleh zakat diberikan melalui pengasuhnya.

13. Menyalurkan Zakat kepada Keluarga yang tidak dalam Nafkah Muzakki

Boleh memberikan zakat kepada keluarga dan kerabat bahkan lebih utama daripada diberikan kepada orang lain yang bukan kerabat.

Syaratnya, mereka tergolong orang yang berhak (fakir miskin) dan bukan orang yang menjadi beban nafkah muzakki, misalnya anak, orangtua, dan istri.

14. Menyalurkan Zakat kepada Anak yang tidak dalam Nafkah Muzakki

Boleh juga diberikan kepada anak sendiri yang sudah dewasa, yang miskin, yang sudah tidak menjadi kewajiban nafkah bagi orangtuanya.

Tidak boleh diberikan kepada anaknya yang masih kecil, dewasa tapi cacat, dan anak perempuan meskipun dewasa karena selama belum bersuami masih wajib difkahi ayahnya. Ketika bersuami, anak perempuan sudah ditanggung nafkah suaminya).

15. Kiai, Ustaz, Madrasah, Pesantren, dan Masjid tidak Berhak menerima Zakat

Kiai atau ustaz yang kaya, madrasah, pesantren, pembangunan masjid tidak sah menjadi penerima zakat fitrah atas nama fakir miskin mapun sabilillah.

