Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Menjaga Tunas Bangsa

09/3/2026 05:00

NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan. Perilisan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang secara resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial, patut kita beri apresiasi setinggi-tingginya.

Kebijakan itu bukan sekadar aturan administratif, melainkan manifestasi nyata dari perlindungan terhadap generasi masa depan yang selama ini dibiarkan terpapar tanpa 'pengaman' yang memadai. Aturan ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang akrab kita sebut PP Tunas.

Sejak awal, penamaan 'Tunas' itu menyunggi beban moral yang tidak ringan. Pengertiannya ialah bahwa setiap anak yang tumbuh di era digital adalah tunas bangsa yang harus dijaga dan dirawat, bukan dibiarkan layu oleh paparan konten-konten toksik ataupun alur algoritma yang adiktif. Untuk tujuan itulah PP Tunas dibuat.

Baca juga : Hak Jawab Poltracking Indonesia Terkait Editorial Kembalikan Muruah Lembaga Survei

Urgensi kebijakan ini bukan lahir dari ruang hampa. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sudah mencemaskan. Berdasarkan data dari berbagai riset, termasuk survei internal Kementerian Komdigi dan laporan We Are Social, rata-rata anak Indonesia menghabiskan waktu 3-5 jam setiap hari untuk berselancar di media sosial. Angka itu jauh melampaui ambang batas sehat bagi perkembangan kognitif dan emosional anak.

Dampaknya pun sudah sangat nyata dan mengerikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tren kenaikan pengaduan kasus perundungan anak di ranah daring melonjak signifikan dalam tiga tahun terakhir. Mulai dari perundungan siber hingga ancaman predator seksual dan pornografi anak. Ruang digital sudah seperti ranjau bagi anak-anak.

Secara psikologis, batas usia 16 tahun adalah angka yang krusial. Di usia ini, remaja baru mulai membentuk kerangka berpikir kritis. Melepas mereka di platform berisiko tinggi tanpa filter sama saja dengan membiarkan anak kecil mengemudikan kendaraan di jalan raya. Karena itu, langkah Kementerian Komdigi menetapkan batasan tersebut merupakan tindakan korektif yang sudah lama dinantikan.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Akan tetapi, kita juga mesti mengingatkan pemerintah bahwa sebuah regulasi tak cukup hanya bagus di atas kertas. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana aturan ini dipahami secara seragam oleh semua pemangku kepentingan. Aturan seprogresif apa pun bisa saja majal dalam eksekusi jika tidak dibarengi dengan penyelarasan pemahaman.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah menyediakan payung hukum melalui Permen Komdigi 9/2026, platform menyediakan teknologi yang aman, dan orangtua menyediakan pengasuhan yang berkualitas. Tanpa kolaborasi tripartit yang selaras, perlindungan ini bakal bolong di sana-sini, akan ada perbedaan standar antara apa yang dipahami orangtua, apa yang dijalankan oleh penyedia platform digital, dan apa yang diawasi oleh Kementerian Komdigi.

Karena itu, yang paling pertama dan utama ialah pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memastikan sosialisasi dilakukan secara masif, menyentuh hingga ke pelosok-pelosok desa dan sekolah-sekolah. Langkah ini untuk memastikan agar orangtua tidak merasa sendirian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Di sisi lain, ketegasan terhadap penyedia platform digital menjadi kunci. Perusahaan teknologi besar tidak boleh lagi hanya mengejar angka pertumbuhan pengguna dengan mengorbankan keselamatan anak. Harus ada protokol tunggal yang dipahami sama oleh platform digital agar mereka mematuhi batasan usia tanpa celah dan tanpa siasat.

Memastikan aturan tersebut dapat terimplementasi dan terawasi dengan baik menjadi sangat penting karena masa depan Republik ini ditentukan oleh bagaimana kita menjaga tunas-tunas bangsa hari ini. Kita mendukung penuh langkah berani pemerintah menggulirkan aturan pembatasan tersebut, sembari terus menuntut transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Kehadiran Permen No 9/2026 boleh jadi merupakan kemenangan kecil bagi masa depan anak Indonesia. Namun, itu baru awal. Kemenangan yang sesungguhnya akan tercapai jika setiap anak Indonesia benar-benar merasa aman saat bersentuhan dengan teknologi, dan ruang digital tak lagi menjadi tempat yang menakutkan sekaligus membahayakan bagi mereka.

 



Berita Lainnya
  • Cegah Panik Amankan Mudik

    Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

  • Saatnya Semua Menahan Diri

    Saatnya Semua Menahan Diri

    02/3/2026 05:00

    SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

  • Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    28/2/2026 05:00

    PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.

  • Menata Ulang Efektivitas Demokrasi

    Menata Ulang Efektivitas Demokrasi

    27/2/2026 05:00

    PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.

  • Krisis Ruang Digital Anak

    Krisis Ruang Digital Anak

    26/2/2026 05:00

    RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.

  • Ungkap Otak Sindikat Narkoba

    Ungkap Otak Sindikat Narkoba

    25/2/2026 05:00

    FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.

  • Menagih Imbal Hasil Investasi Pendidikan

    Menagih Imbal Hasil Investasi Pendidikan

    24/2/2026 05:00

    Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.

  • Sigap Membaca Perubahan Amerika

    Sigap Membaca Perubahan Amerika

    23/2/2026 05:00

    DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.

  • Hasil Gemilang Negosiasi Dagang

    Hasil Gemilang Negosiasi Dagang

    21/2/2026 05:00

    Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.

  • Memitigasi Penutupan Selat Hormuz

    Memitigasi Penutupan Selat Hormuz

    20/2/2026 05:00

    IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.

  • Ramadan Mempersatukan

    Ramadan Mempersatukan

    19/2/2026 05:00

    SEPERTI pada 2022 dan 2024, juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya 1 Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved