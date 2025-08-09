CRRC Sifang Ajak Siswa SMP dan Komunitas Mengenal Teknologi Transportasi Masa Depan

Tim CRRC Sifang memberikan penjelasan kepada siswa SMPN 3 Ngamprah dan Railfans mengenai teknologi kereta api yang dikembangkan oleh CRRC Sifang.(DOK/CRRC SIFANG)

PRODUSEN Kereta Cepat Jakarta-Bandung, CRRC Sifang membuka kesempatan bagi pelajar di Tanah Air untuk mengetahui seluk beluk kereta api yang mereka buat. Kesempatan bertukar ilmu dan pengetahuan ini merupakan kesempatan langka yang harus dimanfaatkan pelajar.

Yang terbaru, pada 7 Agustus, CRRC Sifang, menerima siswa-siswi SMP Negeri 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan para railfans untuk mengunjungi CRRC Green Speed Exchange Center. Mereka berkumpul di Depo Kereta Cepat Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Dalam kunjungan ini, para siswa berkesempatan merasakan sensasi menjadi masinis melalui perangkat Virtual Reality (VR). Mereka juga bisa mempelajari berbagai inovasi teknologi transportasi rel buatan CRRC Sifang, yang salah satunya digunakan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tak hanya itu, siswa dan penggemar kereta api juga diajak untuk merasakan langsung pengalaman menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan kereta komuter (KRL). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya CRRC Sifang untuk memperkenalkan teknologi tinggi kepada generasi muda secara edukatif dan inspiratif.

"Kami percaya masa depan transportasi ada di tangan generasi muda. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk mengenal lebih dekat teknologi transportasi modern dan menumbuhkan minat mereka di bidang perkeretaapian," ujar Xu Deyang, Insinyur Operasi dan Pemeliharaan CRRC Sifang Co Ltd.