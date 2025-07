Pertamina Patra Niaga JBB Gelar Pelatihan untuk Ratusan UMK

Pembukaan pelatihan UMKM yang digelar Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB).(MI/NURUL HIDAYAH)

PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menggelar pelatihan UMK Academy Regional JBB 2025. Pelatihan digelar Selasa (15/7) hingga Rabu (16/7) secara hybrid dan diikuti oleh 364 peserta.

Sebanyak 100 peserta hadir secara langsung (offline), sementara sisanya mengikuti secara daring (online).

Para peserta berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari fesyen, kerajinan, hingga makanan dan minuman.

Baca juga : Program Sosial Pertamina Patra Niaga Sukses Angkat Pendapatan Masyarakat

Manager CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero), Dewi Sri Utami, menjelaskan Pertamina akan terus berperan sebagai fasilitator bagi UMK binaannya.

“Pertamina menyediakan wadah dan peluang. Namun, keberhasilan tetap bergantung pada peserta untuk memilih jalur usaha yang sesuai passion dan kekuatan masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB, Muslim Dharmawan, menjelaskan bahwa program ini bagian dari komitmen mereka untuk memperkuat kapasitas UMK agar mampu bersaing di pasar nasional dan global.

Baca juga : Konsisten Berdayakan UMK, Hutama Karya Raih Penghargaan Nasional TJSL

“Melalui pelatihan ini, kami mendukung UMK agar semakin maju dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas usaha, materi praktis, dan kolaborasi berbagai pihak. Ini sejalan dengan SDGs poin 8, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

UMK Academy 2025 mengusung tema “Beri Energi Baru Menuju UMK Maju” dengan empat kurikulum utama: Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Pelatihan ini menghadirkan narasumber ahli, Aziz Setyawijaya, yang membekali peserta dengan strategi teknis hingga pemahaman ekspor dan standar global.