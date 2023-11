Holywings Sport Show Series 4 Hadir di Bandung 17 Desember

SETELAH sukses di Bali, Holywings Sport Show (HSS) Series 4 hadir di Kota Bandung. Acara akan diselenggarakan di W Super Club Bandung pada 17 Desember. HSS Series 4 Bandung menghadirkan total 15 partai meriah, mencakup 7 partai profesional, 6 partai selebriti, 1 partai amatir, dan 1 partai publik yang melibatkan driver ojek online. Partai publik yang diwakili oleh Albert Zadrak dari Surabaya dan Subagia Adi dari Bali ini merupakan komitmen HSS untuk mewujudkan gagasan "tinju untuk semua orang" tanpa memandang latar belakang dan profesi. "Kami percaya bahwa tinju adalah olahraga yang dapat merangkul semua kalangan. Kami ingin memberikan peluang bagi setiap individu untuk merasakan kegembiraan dan semangat dari dunia tinju," kata promotor HSS Ivan Tanjaya, di W Super Club Bandung, Selasa (14/11) malam. Menurut Ivan, salah satu perbedaan dari gelaran di Bali, yaitu menampilkan pertandingan tambahan dari ojol. Untuk series kali ini akan jauh lebih menggembirakan dan akan banyak menghadirkan para penonton. "Saya juga informasikan dalam HSS series 4 ini, kita independen jalan sendiri. ada juga pertandingan internasional yang memperebutkan sabuk internasional," ujarnya. Selain itu, semangat HSS tidak hanya untuk mempertontonkan pertandingan para selebritias. HSS juga menampilkan gelaran tinju yang turut menghadirkan para professional dan kelas amatir. Kelas amatir digelar untuk menunjukkan banyak petinju berbakat di Indonesia. "HSS Series 4 Bandung adalah langkah nyata kami dalam menghadirkan hiburan tanpa batas dan merangkul keberagaman dalam olahraga tinju," tambahnya. Ivan menambahkan, selain partai publik yang melibatkan ojol, HSS Series 4 Bandung juga menggandeng dua fighter yang dulunya merupakan musuh bebuyutan, yakni Katak Bhizer yang akan bertarung menghadapi Bokir Sasmita. "Kami juga bertekad memberikan edukasi mengenai dampak negatif tawuran kepada generasi muda. Kami yakin, daripada meresahkan orang lain dengan konflik, lebih baik menyalurkan semangat bersaing melalui pertandingan yang suportif dan fair play di atas ring," ucap Bokir. HSS Series 4 Bandung juga akan menjadi panggung bagi pertarungan seru dan penuh ketegangan, terutama dengan kehadiran partai menarik yang melibatkan dua nama besar, Berlliana Lovell dan Dinar Candy. Dinar, yang sudah dua kali tanding di panggung HSS, penuh percaya diri akan menghadapi Berlliana yang secara perdana akan debut sebagai petinju di panggung HSS. Sementara Berlliana yakin bisa menang melawan Dinar meskipun tak punya persiapan apa-apa. Sejumlah partai yang akan dipertandingkan pada HSS Series 4 Bandung, di antaranya - Pangeran Februzio vs Matheos Horman - Hadirman Waruwu vs Resnu Sundava - Lucky Hari vs Nelson Julianto - Raymond Gazali vs Endi Junior - Alex Muster vs Andicka Mamesah - Defry Palulu vs Rahul Pinem - Egi Rozten vs Paisal Panjaitan - Aziz Calim vs Diky Dwi - I Ketut Subagia Adi vs Albert Zadrak - Soegimitro vs Hendric Shinigami - Siva Aprilia vs Pamela Safitri - Katak Bhizer vs Bokir Sasmita - Berlliana Lovell vs Dinar Candy. (SG)

