Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Ujian Pengendalian Diri

19/3/2026 05:10

HARI ini, umat Hindu menjalani ritual keagamaan Hari Raya Nyepi. Kebetulan perayaan Nyepi berlangsung bersamaan dengan penghujung bulan puasa Ramadan. 

Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri. Menahan diri dari syahwat, amarah, hingga egoisme pribadi adalah modal spiritual yang krusial. 

Di tengah khusyuknya doa Nyepi dan Ramadan, dunia di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik antara poros AS-Israel melawan Iran telah mencapai titik didih yang mencemaskan. Belum diketahui kapan perang tersebut akan berakhir.

Bagi Indonesia, konflik tersebut ancaman nyata bagi kedaulatan ekonomi. Kenaikan harga minyak mentah dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga potensi disrupsi rantai pasok pangan global kini membayangi meja makan rakyat kita. 

Spirit menahan diri yang terkandung dalam Nyepi dan Ramadan menjadi modal sosial dan ekonomi untuk menghadapi tantangan yang kian berat. Di tengah kondisi ekonomi yang kian menuntut masyarakat untuk hidup lebih prihatin, sangatlah elok jika para pejabat publik menjadi garda terdepan dalam mempraktikkan kesederhanaan. 

Istana Kepresidenan telah mengeluarkan instruksi yang melarang para pejabat bermewah-mewah, baik saat berbuka puasa bersama maupun dalam gelaran <i>open house<p> Lebaran. Larangan itu bukan sekadar imbauan administratif, melainkan panggilan moral untuk kembali pada inti kepemimpinan publik, yakni melayani rakyat. 

Instruksi tersebut sangat penting karena masih ada saja pejabat yang nyatanya tidak memiliki kepekaan sosial. Kasus Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo yang mengadakan acara buka puasa mewah menjadi potret buram betapa rendahnya empati sebagian pejabat kita.  

Seorang pejabat publik adalah simbol negara. Ketika memamerkan kemewahan, ia sedang merobek rasa keadilan sosial. Menggunakan uang pribadi untuk kemewahan saat rakyat kesusahan bukan menunjukkan kemapanan ekonomi, melainkan memperlihatkan  kemiskinan empati dan ketiadaan fatsun politik.

Nyepi mengajarkan diam agar dunia kembali tenang, sedangkan Ramadan mengajarkan lapar agar hati menjadi peka. Semuanya bermuara pada pengendalian diri.

Mari kita jadikan spirit pengendalian diri ini sebagai benteng menghadapi ketidakpastian global. Indonesia membutuhkan para pemimpin yang tidak hanya menyampaikan imbauan tentang keprihatinan, tapi juga mampu mewujudkannya dalam tindakan nyata. Setelah itu, rakyat akan mudah meneladani mereka.


 

 



    Kematangan Toleransi

    Korupsi tak Kunjung Henti

    Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara

    Antisipasi Tepat, Mudik Selamat

    Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    Negara Hadir untuk Menenangkan

    Napas Panjang Antisipasi Perang

    Menajamkan Sistem Pengawasan

    Menjaga Tunas Bangsa

    Cegah Panik Amankan Mudik

    Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    Menyiasati Krisis Energi

    Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    Saatnya Semua Menahan Diri

    Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

