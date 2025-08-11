26 Dapur SPPG di Tasikmalaya Beroperasi, Layani 90 Ribu Penerima Manfaat

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
SEBANYAK 26 unit dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) sudah dioperasikan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. SPPG sudah melayani 90 ribu penerima manfaat.
Setiap SPPG rata-rata menyiapkan 3.500 paket makan.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, program MBG di wilayahnya sudah dilayani 26 SPPG. Targetnya, ke depan akan terus ditambah untuk memenuhi jumlah 183 SPPG.
"Saat ini, kita sudah melayani 90 ribu penerima manfaat untuk siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK dan ibu hamil. Kami menargetkan membangun 183, yang akan diselesaikan sampai akhir 2025," katanya, Senin (11/8).
Dia menambahkan, Pemkab Tasikmalaya berkomitmen mendukung program MBG.
Program ini dinilai sangat baik dan efektif untuk pemenuhan gizi bagi anak, dan ibu hamil.
"Pemkab Tasikmalaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MBG ditargetkan bisa menurunkan angka stunting. Kami memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar dapat tumbuh sehat dan cerdas," ujar Asep.
Sementara itu, Kepala SPPG Welas Assih Singaparna, I Dewa Gede Kharisma mengatakan, setiap SPPG di Tasikmalaya rata-rata menyiapkan makanan sebanyak 3.500 paket per hari.
"Dengan target Pemkab Tasikmalaya mendirikan 183 SPPG, diperkirakan bisa melayani penerima manfaat sebanyak 700 ribu sapai 800 ribu orang per hari," tandasnya.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
SEORANG pengusaha pengadaan hewan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mendatangi Satuan Reserse Polres Tasikmalaya.
Rayakan momen lamaran dan pernikahan dengan Paket Lestari dan Mahligai dari Aryaduta Bandung.
GCBME juga menghadirkan para pembicara kunci bertaraf internasional yang memperkaya diskusi dan memperluas perspektif para peserta.
Bukan perkara mudah menyelesaikan permasalahan sampah. Tapi dia optimistis dengan kerja bersama, maka permasalahan sampah bisa diselesaikan.
Presiden Prabowo Subianto selaku insektur upacara menyampaikan rasa hormatnya kepada seluruh jajaran TNI berikut kementrian yang telah mendukung acara tersebut.
TB merupakan salah satu penyakit yang masih memerlukan atensi atau penanganan khusus di Indonesia. Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua dunia.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang diambil selama kepemimpinan Sonny.
Dukungan perusahaan diwujudkan dengan menyediakan lahan untuk relokasi para pedagang yang menempati area kebun.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya CRRC Sifang untuk memperkenalkan teknologi tinggi kepada generasi muda secara edukatif dan inspiratif.
Para seniman itu ialah Nita Aartsen, Kostas Patsiotis dan Adam Zagórski.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved