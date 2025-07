The Papandayan dan Pago Restaurant Raih Penghargaan Haute Grandeur Global Awards 2025

General Manager The Papandayan Bobby Renaldi (tengah) bersama staf dan manajemen.(DOK/THE PAPANDAYAN)

KERJA keras dan serius manajemen The Papandayan Hotel Bandung membuahkan hasil manis. Ajang bergengsi Haute Grandeur Global Awards 2025 memberikan penghargaan untuk The Papandayan dan Pago Restaurant.

"Penghargaan ini mencerminkan komitmen tanpa henti The Papandayan terhadap keunggulan layanan dan kepuasan tamu," ungkap Bobby Renaldi, General Manager The Papandayan.

Dalam ajang ini, The Papandayan memperoleh penghargaan sebagai

Best City Hotel in Indonesia, Best Classic Hotel in Indonesia,

Best Hotel Service in Indonesia, dan Best Leisure Hotel in Indonesia.

Sementara Pago Restaurant, sebagai destinasi kuliner unggulan dari The Papandayan, juga mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional. Fasilitas ini mendapat penghargaan Best Asian Fusion on a Global Level, Best Indonesian Cuisine on a Global Level, Best Restaurant Design in Indonesia dan Most Unique Experience in Indonesia

“Kami merasa sangat terhormat menerima penghargaan bergengsi dari Haute Grandeur Global Awards. Prestasi ini mencerminkan semangat, konsistensi, dan dedikasi seluruh tim kami dalam menghadirkan pengalaman kelas dunia bagi para tamu," tambah Bobby.

Keberhasilan meraih penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut, lanjut dia, semakin memperkuat posisi The Papandayan sebagai salah satu properti perhotelan terbaik di Indonesia.

Tentang The Papandayan



The Papandayan adalah hotel bintang lima di Bandung yang terkenal dengan desain Classic Elegance dan keramahtamahan khas Sunda. Terletak strategis di kawasan bisnis kota Bandung, tepatnya di Jl Gatot Subroto 83, hotel ini menawarkan akses mudah ke area komersial, sekaligus menjadi tempat beristirahat yang tenang dari hiruk pikuk kota.

Sejak didirikan pada 1990, The Papandayan terus berkembang, dengan renovasi besar terakhir diselesaikan pada akhir 2024. Pembaruan ini mencakup seluruh kamar tamu dan fasilitas utama, memperkuat komitmen hotel dalam menyajikan kenyamanan mewah dan keanggunan yang tak lekang oleh waktu bagi wisatawan bisnis maupun liburan.

Dengan 172 kamar dan suite yang dirancang dengan cermat, menggabungkan unsur seni lokal dan bahan alami, hotel ini juga menawarkan berbagai fasilitas premium. Beberapa fasilitas unggulan termasuk Suagi Ballroom yang megah—kini dilengkapi dengan layar LED permanen—10 ruang pertemuan serbaguna, serta pengalaman kuliner luar biasa yang dipimpin oleh Pago Restaurant yang telah meraih banyak penghargaan.

Para tamu juga dapat menikmati Tropical Garden yang menenangkan, kolam renang dengan air hangat, Edelweiss Spa, Kids Club, serta berbagai pilihan tempat makan seperti Mirten Lounge, Huru Batu Grill Garden, dan Cantigi Wine & Dine yang mencerminkan perpaduan khas antara keanggunan dan inovasi.

The Papandayan terus menjadi tolok ukur keunggulan layanan di industri perhotelan Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang The Papandayan, pemesanan, dan reservasi, silakan kunjungi www.thepapandayan.com



Haute Grandeur Global Awards



Dalam dunia penghargaan perhotelan, Haute Grandeur Global Excellence Awards berdiri sebagai yang tak tertandingi. Keunggulan diakui melalui umpan balik tamu, bukan melalui pemungutan suara publik atau panel juri.

Proses yang adil dan transparan ini menjamin hasil yang tidak bias—konsep yang eksklusif hanya dimiliki oleh penghargaan ini.

Haute Grandeur Global Excellence Awards memberikan penghargaan kepada properti yang secara konsisten unggul melalui pengalaman perhotelan yang luar biasa.

Penghargaan ini mengakui kontribusi istimewa dari hotel, vila, resort, spa, retreat, dan restoran di seluruh dunia.

Bergabung dengan Haute Grandeur Global Excellence Awards memberikan pengakuan global, kredibilitas, prestise, dan pengaruh. Penghargaan ini dipandang sebagai penghargaan tertinggi dalam industri perhotelan dunia, sebuah jaminan akan keunggulan layanan tanpa kompromi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai para pemenang penghargaan tahun 2025, kunjungi www.hautegrandeur.com