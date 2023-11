Kenali 6 Lagu Daerah Bengkulu, Ini Lirik dan Maknanya

Terdapat banyak lagu daerah Bengkulu yang perlu kamu ketahui. Lagu-lagu dari Bengkulu memiliki makna berbeda-beda yang menggambarkan budaya hingga kehidupan warga setempat. engan mengenal lagu daerah Bengkulu, kamu akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai warisan budaya dan keunikan lokal, sekaligus memperkaya pengalaman musikmu. Yuk, simak berikut ini terdapat beberapa lagu daerah Bengkulu lengkap dengan lirik dan maknanya. Baca juga: 8 Lagu Daerah NTB Lengkap dengan Lirik dan Makna, Mana Favoritmu? Daftar Lagu Daerah Bengkulu 1. Taneak Tanai Lagu daerah Bengkulu yang pertama berjudul Taneak Tanai. Lagu ini menggambarkan tentang tanah pertanian yang masih alami di daerah Bengkulu. Lirik lagu Taneak Tanai: Gen padeak kebaes taneak yo Tebo umai bioa awei bediwo Api kamleak tengen ba ketikko Galok igei ko mulang teko Tun sadie coa meding payeak Bilai-bilai kerjo nak saweak Mesoa ekan nak bioa jeneak Nak tebo kerjo gi tangeak Maro tamang maro bibik minen Ite semido taneak tanai te Jibeak musak jibeak ite majoa Ite semido besamo-samo Sidoa taneak tanai pio.. Mako coa usak ules gibel…o Taneak ite baes kunai bel…o Sapie kepeu piut kaung yo Maro tamang maro bibik minen Ite semido taneak tanai te jibeak musak jibeak ite majoa Ite semido besamo-samo Sidoba taneak tanai pio Mako cao usak ules gibel o…. Taneak ite baes kunai bel o… Sapie kepeu piut kaung yo Taneak ite baes kunai bel o… Sapie kepeu piut kaung yo Sapie kepeu piut kaung yo Terjemahan lagu Taneak Tanai: Alangkah indahnya tanah ini Gunung kebun air seperti berdewa Siapa yang meohat kapanlah waktunya Mau lagi kalian kembali ke sini Orang dusun tidak merasa susah Hari-hari bekerja di sawah Mencari ikan di air jernih Di bukit kerja masih lama Ayo paman, ayo bibi Kita kerjakan tanah tani kita Jangan dirusak jangan kita hancurkan Kita kerjakan bersama-sama Kerja tanah tani di sini Maka tidak rusak wajahnya yang dulu Tanah kita bagus dari dahulu Sampai ke cucu kita sekarang Ayo paman, ayo bibi Kita kerjakan tanah tani kita Jangan dirusak jangan kita hancurkan Kita kerjakan bersama-sama Kerja tanah tani di sini Maka tidak rusak wajahnya yang dulu Tanah kita bagus dari dahulu Sampai ke cucu kita sekarang Tanah kita bagus dari dahulu Sampai ke cucu kita sekarang 2. Ikan Pais Jika kamu sedang belajar tentang lagu daerah Bengkulu, jangan lupa dengarkan Ikan Pais. Sesuai judulnya, lagu ini bercerita tentang kelezatan ikan pais. Dalam liriknya, saking enaknya ikan pais, saat dimakan sampai mengeluarkan keringat. Selain itu, lagu ini juga menceritakan cara memasak Pendap Bengkulu, di mana ikan diolah dengan bumbu khusus, dicampur dengan kelapa parut, dan dimasak dalam bungkusan daun pisang, mirip seperti proses pembuatan ikan pepes. Lirik lagu Ikan Pais: Ikan pais, kelaponyo mudo Dibungkus daun talas rapi-rapi Dikebek tali mesiang Ikan pais, lemak rasonyo Makan kek nasi putih paneh-paneh Ulam kek jering mudo Rasonyo oii lemak nian Makan sebungkus samo samo Nasi sepiring sudah habis Raso nak tambuh Rasonyo oii lemak nian Badan keringek rintik-rintik Sambalnyo pedeh tambuh lagi, habis segalo 3. Be Inai Curi Lagu daerah Bengkulu yang berikutnya berjudul Be Inai Curi. Be Inai Curi menceritakan tentang resepsi pernikahan dari pasangan suami istri. Lirik lagu Be Inai Curi: Ado la apo fatimah merak kukunyo Ngapo mengapo kakinyo be inai pulo Itu tandonyo semalam be inai curi Siapo bujangnyo Pengantin fatimah kito Tudin melebro Anak pak uncu samsuri Nyo tukang sado Nang di pasar baru koto Tudin malebro Fatimah pasar bengkulu Duduk besanding Di pelaminan bimbang gedang Elok nian Elok nian, Elok nian Elok nian, Elok nian Siapo bujangnyo Pengantin fatimah kito Tudin melebro Anak pak uncu samsuri Nyo tukang sado Nang di pasar baru koto Tudin malebro Fatimah pasar bengkulu Duduk besanding Di pelaminan bimbang gedang Elok nian Elok nian, Elok nian Elok nian, Elok nian Baca juga: 7 Lagu Daerah Kalimantan Timur Lengkap dengan Lirik, Pahami Juga Makna dan Artinya 4. Sekundang Setungguan Berikutnya, ada lagu daerah Bengkulu yang berjudul Sekundang Setungguan. Lirik dalam lagu ini berisi tentang ajakan agar pendengarnya mau bekerja sama dan melakukan pekerjaan sosial. Lirik lagu Sekundang Setungguan: Sekundang setungguan Itulah perangguan Amun kitau bekawan Sekundang setungguan Amun kaba ndak berayak Iluakla serempak Betegak samau rampak Tekedan badan ngulang Jangan kaba langguak layau Jangan kaba lupau Ingatlah katau pesan Sekundang setungguan Sekundang setungguan Sepakat ngan serasan Sekundang setungguan Pegang pakai bekawan 5. Anak Kunang Anak Kunang merupakan lagu daerah Bengkulu yang mengisahkan tentang seorang kakak yang mengizinkan adiknya menikah duluan. Lirik lagu Anank Kunang: Ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang Tebo leceak be pagar pinang Tebo dawen be deret bae Api madeak gicolak senang Cuma babagei tenimo ba Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang. Karang tinggei nak lubuk tabah Dalen belek kak tabeak penanjung Amen cigei indok ngen bapak Awei ba kacang gi pateak junjung. Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang Keleak doo si burung ponoi Mesoa umpan nak padang lalang Lueng kelmen uku menginoe Semesoa bagei gituun malang Ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang Ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang Asen tuein cao menoo Cao uyo leyen igei Tengen igei lak murus tuntuei Kaleu coa uyo tengen ba igei Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang Ko laleu dete asoak sayang ku tinga suang 6. Lalan Belek Lalan Belek adalah lagu daerah Bengkulu yang menceritakan kisah sedih. Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang tinggal merantau di kota lain. Pada suatu hari, tubuh gadis tersebut dipenuhi dengan luka karena perbuatan majikannya. Tak lama dari itu, tersiar kabar bahwa gadis tersebut meninggal dunia. Lirik lagu Lalan Belek: Oi lalan belek, oi lalan belek lalan belek Oi lalan belek, oi lalan belek lalan belek Kemak boloak si depeak depeak nang au Kemak dawen si lipet duwei Lipet duwei Kunyeu depoloak etun temegeak nang au Belek asen ite beduei ite beduei Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Amen ku namen repie epet nang au Coa ku melapen eboak kedulo Eboak kedulo Amen kunamen idup yo peset nang au Coa ku lak tu'un mai dunio tu'un mai dunio Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Amen ade seludang pinang nang au Jano guno ku upeak igei ku upeak igei Amen ade bayang betunang nang au Jano guno bemedeak igei Bemedeak igei Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Bilei iyo temanem tebeu nang au Memen sebilei temanem seie Temanem seie Bilei iyo ite betemu nang au Memen sebilei ite becei Ite becei Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Oi lalan belek, oi lalan belek, lalan belek Nah, itulah beberapa lagu daerah Bengkulu beserta lirik dan maknanya. Lagu-lagu tersebut mencakup beragam arti dan makna, mulai dari gambaran kehidupan warga setempat, makanan khas, hingga sarat akan nasihat yang berharga. Semoga informasi di atas memperkaya pengetahuanmu, terutama tentang lagu tradisional dari Bengkulu.

