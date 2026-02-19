Izin Padel Disorot Usai Viral Keluhan Warga, Pramono Siap Evaluasi

Headline
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung akan segera mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas perizinan lapangan padel di ibu kota.
“Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh pihak yang khusus berkaitan dengan izin padel ini,” kata Pramono di Balai Kota dikutip dari Antara, Kamis (19/2).
Langkah ini diambil setelah adanya keluhan warga mengenai kebisingan lapangan padel yang berada di dekat permukiman dan dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Pramono mengatakan akan memerintahkan jajarannya untuk mempresentasikan wilayah-wilayah yang diduga melanggar ketentuan perizinan, termasuk lokasi padel yang keberadaannya mengganggu kenyamanan warga.
Ia juga meminta data lengkap mengenai lapangan padel yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.
"Tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas untuk itu,” kata Pramono.
Belakangan, keluhan warga soal kebisingan lapangan padel viral di media sosial. Salah satunya disampaikan melalui akun Threads @idhm yang mengaku terganggu dengan aktivitas lapangan padel di sebelah rumahnya.
“Bulan Januari lalu adalah titik balik saya sebagai seorang ayah, yang mana tiap hari kami sekeluarga ‘dipaksa menerima’ suara-suara lapangan padel fourthwall haji nawi,” tulisnya.
Ia mengaku telah secara proaktif melaporkan, mencatat, dan mendokumentasikan tingkat kebisingan bersama para tetangga. Laporan tersebut juga telah disampaikan melalui aplikasi JAKI.
“Dari puluhan laporan yang kami buat, Sudin terkait harus selalu berpihak dan hadir bagi pelapor/warga yang terdampak. Bukan malah sebaliknya,” tulis akun tersebut.
