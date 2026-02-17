Visinema Studios Hadirkan Film Na Willa, Ajak Keluarga Bernostalgia Lewat Dunia Anak Era 1960-an

Cuplikan adegan dari film Na Willa(imdb)

VISINEMA Studios resmi memperkenalkan proyek film terbaru mereka bertajuk Na Willa. Film ini hadir sebagai ajakan bagi masyarakat untuk mengingat kembali kejujuran dan imajinasi masa kecil melalui perspektif anak-anak yang murni.

Produser Na Willa sekaligus Chief Content Officer Visinema Studios, Anggia Kharisma, menyatakan bahwa film ini merupakan bentuk komitmen studio dalam menyajikan konten keluarga yang hangat.

Menurutnya, Na Willa bukan sekadar tontonan, melainkan undangan untuk merasakan kembali dunia yang dibangun dengan keberanian anak-anak.

Baca juga : Film Tunggu Aku Sukses Nanti Soroti Tekanan Saat Lebaran

“Na Willa merupakan bentuk komitmen Visinema Studios yang mengajak kita mengingat kembali bagaimana rasanya menjadi anak-anak. Ajakan untuk masuk dan merasakan sebuah dunia yang dibangun dengan imajinasi, kejujuran, dan keberanian anak-anak,” ujar Anggia dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/2).

Sentuhan Klasik dan Kolaborasi Kreatif

Film ini diadaptasi dari novel karya penulis Reda Gaudiamo. Menariknya, Na Willa menjadi debut film live action bagi Ryan Adriandhy, sosok di balik kesuksesan film Jumbo.

Baca juga : Menjelajahi Ruang Angkasa di Hari Kemenangan: Pelangi di Mars Siap Ramaikan Lebaran 2026

Ryan, yang bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis, merancang film ini agar dapat dinikmati tanpa kesan menggurui.

Latar waktu yang diambil adalah Indonesia era 1960-an. Melalui poster dan cuplikan resminya, penonton diajak melihat dunia ketika ketidaktahuan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju petualangan.

Adegan-adegan ikonik seperti memanggil teman dari balik pagar, bermain layangan, hingga menikmati minuman orange cruz di siang hari, dihadirkan untuk membangkitkan memori kolektif penonton.

“Sebagai orang dewasa, kita sering lupa bagaimana dulu kita memandang dunia,” ungkap Ryan. “Lewat Na Willa, saya ingin mengajak penonton melihat dunia dari mata anak-anak, mata yang jujur, penuh rasa penasaran, dan selalu menemukan keajaiban dari apa pun yang dihadirkan dunia."

Tontonan Keluarga untuk Momen Lebaran

Direncanakan sebagai perayaan keluarga saat momen Lebaran, Na Willa mengusung kampanye #JadiAnakAnak kembali.

Anggia menambahkan bahwa film ini dirancang sebagai ruang aman bagi semua kalangan. Bagi orang dewasa, film ini adalah perjalanan menelusuri memori rumah dan keluarga, sementara bagi anak-anak, ini adalah ruang untuk merayakan rasa ingin tahu.

Film ini memperkenalkan talenta muda Luisa Adreena sebagai tokoh utama, Na Willa. Ia didampingi sederet pemeran anak lainnya seperti Freya Mikhayla, Azamy Syauqi, dan Arsenio Rafisqy.

Selain itu, jajaran aktor senior seperti Ira Wibowo, Ratna Riantiarno, Junior Liem, Putri Ayudya, hingga Melissa Karim turut memperkuat jalinan cerita.

Sebagai penutup, Visinema Studios mengumumkan bahwa Na Willa akan menjadi pembuka dari Na Willa Universe. Ini merupakan sebuah semesta cerita yang diproyeksikan akan terus tumbuh dan menemani keluarga Indonesia di masa depan. (Ant/Z-1)