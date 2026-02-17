Visinema Studios Hadirkan Film Na Willa, Ajak Keluarga Bernostalgia Lewat Dunia Anak Era 1960-an

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
VISINEMA Studios resmi memperkenalkan proyek film terbaru mereka bertajuk Na Willa. Film ini hadir sebagai ajakan bagi masyarakat untuk mengingat kembali kejujuran dan imajinasi masa kecil melalui perspektif anak-anak yang murni.
Produser Na Willa sekaligus Chief Content Officer Visinema Studios, Anggia Kharisma, menyatakan bahwa film ini merupakan bentuk komitmen studio dalam menyajikan konten keluarga yang hangat.
Menurutnya, Na Willa bukan sekadar tontonan, melainkan undangan untuk merasakan kembali dunia yang dibangun dengan keberanian anak-anak.
“Na Willa merupakan bentuk komitmen Visinema Studios yang mengajak kita mengingat kembali bagaimana rasanya menjadi anak-anak. Ajakan untuk masuk dan merasakan sebuah dunia yang dibangun dengan imajinasi, kejujuran, dan keberanian anak-anak,” ujar Anggia dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/2).
Film ini diadaptasi dari novel karya penulis Reda Gaudiamo. Menariknya, Na Willa menjadi debut film live action bagi Ryan Adriandhy, sosok di balik kesuksesan film Jumbo.
Ryan, yang bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis, merancang film ini agar dapat dinikmati tanpa kesan menggurui.
Latar waktu yang diambil adalah Indonesia era 1960-an. Melalui poster dan cuplikan resminya, penonton diajak melihat dunia ketika ketidaktahuan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju petualangan.
Adegan-adegan ikonik seperti memanggil teman dari balik pagar, bermain layangan, hingga menikmati minuman orange cruz di siang hari, dihadirkan untuk membangkitkan memori kolektif penonton.
“Sebagai orang dewasa, kita sering lupa bagaimana dulu kita memandang dunia,” ungkap Ryan. “Lewat Na Willa, saya ingin mengajak penonton melihat dunia dari mata anak-anak, mata yang jujur, penuh rasa penasaran, dan selalu menemukan keajaiban dari apa pun yang dihadirkan dunia."
Direncanakan sebagai perayaan keluarga saat momen Lebaran, Na Willa mengusung kampanye #JadiAnakAnak kembali.
Anggia menambahkan bahwa film ini dirancang sebagai ruang aman bagi semua kalangan. Bagi orang dewasa, film ini adalah perjalanan menelusuri memori rumah dan keluarga, sementara bagi anak-anak, ini adalah ruang untuk merayakan rasa ingin tahu.
Film ini memperkenalkan talenta muda Luisa Adreena sebagai tokoh utama, Na Willa. Ia didampingi sederet pemeran anak lainnya seperti Freya Mikhayla, Azamy Syauqi, dan Arsenio Rafisqy.
Selain itu, jajaran aktor senior seperti Ira Wibowo, Ratna Riantiarno, Junior Liem, Putri Ayudya, hingga Melissa Karim turut memperkuat jalinan cerita.
Sebagai penutup, Visinema Studios mengumumkan bahwa Na Willa akan menjadi pembuka dari Na Willa Universe. Ini merupakan sebuah semesta cerita yang diproyeksikan akan terus tumbuh dan menemani keluarga Indonesia di masa depan. (Ant/Z-1)
Sejak kemunculannya, Nussa telah menjadi ikon animasi yang lekat dengan nilai-nilai positif bagi anak-anak.
Christine Hakim tidak kuasa menahan air mata saat membagikan pengalamannya menghidupkan sosok Ibu Wibisana dalam film adaptasi novel karya Leila S Chudori, Laut Bercerita.
Menurut Dian Sastrowardoyo, sosok Kinan dalam film Laut Bercerita adalah representasi perempuan yang sangat inspiratif.
Reza Rahadian mengungkapkan bahwa dalam mendalami karakter Biru Laut, ia memilih untuk tetap setia pada pondasi awal yang telah dibangun penulis.
Joko Anwar memaparkan bahwa film Ghost in the Cell bukan sekadar sajian horor biasa, melainkan sebuah eksplorasi karakter yang sangat mendalam.
Suzzanna dalam film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa bukan sekadar tokoh hantu, melainkan representasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami wanita.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.
Data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 123 juta orang melakukan perjalanan mudik pada 2023, dengan mayoritas menggunakan kendaraan pribadi.
Meski terjadi kenaikan harga cabai merah kriting, namun Pramono berupaya agar harga bahan pokok tersebut bisa tetap terjaga.
Gubernur DKI Pramono Anung menjamin stok pangan Jakarta aman jelang Lebaran 2026. Simak langkah pemerintah menjaga harga daging agar tetap stabil
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved