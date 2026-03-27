Mengawal Fajar Baru Perlindungan Anak

MULAI hari ini, 28 Maret 2026, jagat digital Indonesia memasuki babak baru yang krusial. Ketentuan pemblokiran akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, resmi diberlakukan secara penuh.

Ini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan ujian nyali bagi negara dalam menegakkan kedaulatan digital demi melindungi generasi masa depan. Kebijakan itu tak semata aturan administratif, tapi manifestasi nyata dari perlindungan terhadap generasi masa depan yang selama ini dibiarkan terpapar tanpa 'pengaman' yang memadai.

Lahirnya regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Sejak awal, sesuai dengan sebutannya, roh dari kebijakan ini ialah penyelamatan terhadap tunas bangsa.

Kebijakan tersebut sangat urgen karena kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap data yang menunjukkan betapa 'ranjau' digital amat aktif menggerogoti tumbuh kembang anak-anak kita. Mulai dari ketergantungan algoritma, paparan konten-konten yang toksik, perundungan siber, hingga ancaman predator seksual yang kian mengganas ialah fakta nyata yang kita hadapi sehari-hari.

Akan tetapi, perlu kita ingatkan juga bahwa efektivitas sebuah aturan tidak diukur dari seberapa bagus narasinya saat diluncurkan, tetapi pada seberapa tajam pengawasannya saat diimplementasikan. Hari ini adalah garis start bagi Kementerian Komdigi untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar 'macan kertas'.

Fokus utama kini harus bergeser pada mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan. Kita mesti menagih komitmen para penyedia platform digital. Perusahaan teknologi besar tidak boleh lagi berlindung di balik kerumitan teknis untuk membiarkan pengguna di bawah umur tetap berselancar. Sistem verifikasi usia yang mumpuni, bukan sekadar centang pernyataan umur, harus menjadi standar wajib yang tanpa celah.

Pemerintah melalui Kementerian Komdigi memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mengaudit secara berkala kepatuhan platform-platform tersebut. Ketegasan adalah kunci. Tanpa sanksi yang memberikan efek jera bagi platform yang abai, pemblokiran ini hanya akan menjadi kebijakan yang majal di lapangan.

Kendati demikian, pengawasan tidak boleh menjadi beban tunggal pemerintah. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif dalam sebuah ekosistem tripartit yang selaras, antara negara dengan regulasinya, platform dengan teknologinya, dan orangtua dengan pengasuhannya.

Transisi yang dimulai hari ini menuntut kehadiran orangtua sebagai pengawas garda terdepan di ruang privat. Sosialisasi masif yang telah dilakukan pemerintah harus bermuara pada kesamaan standar bahwa membiarkan anak di bawah 16 tahun tanpa pengaman di media sosial sama bahayanya dengan membiarkan mereka mengemudikan kendaraan di jalan raya tanpa lisensi.

Kita mendukung penuh langkah berani ini sebagai bagian utama dari upaya perlindungan terhadap tunas bangsa. Namun, dukungan ini juga mesti kita barengi dengan tuntutan akan konsistensi. Jangan sampai aturan ini hanya panas di awal, tapi menjadi dingin saat berhadapan dengan kepentingan bisnis raksasa teknologi.

Mulai hari ini dan seterusnya kita akan melihat apakah negara benar-benar hadir di genggaman tangan anak-anak kita. Kemenangan sejati bukan terletak pada berapa banyak akun yang berhasil diblokir, melainkan pada terciptanya ruang digital yang sehat, aman, dan bermartabat bagi tunas-tunas masa depan Republik ini.