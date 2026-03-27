Memetik Hasil Tata Kelola Mudik

SETIAP musim mudik Lebaran tiba, pemerintah seolah kembali memasuki arena uji publik yang tak pernah benar-benar usai. Jika semua berjalan baik, apresiasi publik akan datang dengan sendirinya. Namun, skenario sebaliknya juga selalu mengintai, kegagalan dalam intervensi rekayasa mudik.

Taruhannya tak sekadar soal teknis di lapangan, tapi juga menyangkut kemampuan merancang kebijakan yang presisi, mengeksekusi dengan disiplin, serta memastikan perjalanan jutaan orang berlangsung aman, lancar, dan nyaman.

Meski mobilitas masyarakat meningkat, pemerintah menegaskan rangkaian arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini cenderung berjalan lancar. Mudik Lebaran 2026 dianggap berlangsung lancar dan lebih aman jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun titik kemacetan masih terjadi, kondisi itu cepat diurai dan tidak dalam level mencekam.

Pemerintah mampu mengelola tradisi tahunan ini dengan sinergi cepat lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pengaturan lalu lintas selama rangkaian arus mudik Lebaran. Buka tutup sistem contraflow menjadi senjata andalan untuk mengurai beban arus lalu lintas mudik.

Data pemantauan menunjukkan bahwa puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 (H-3) menembus lebih dari 270.315 kendaraan, meningkat sekitar 4,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara akumulatif, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai sekitar 2,52 juta unit, atau naik tipis 0,9%.

Angka-angka ini menegaskan bahwa tradisi mudik tetap menjadi fenomena mobilitas massal yang sulit ditekan, sekaligus menuntut kesiapan negara yang semakin matang dari tahun ke tahun.

Gambaran tersebut sejalan dengan data Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, yang memperlihatkan puncak pergerakan pemudik terjadi hampir serentak di berbagai moda transportasi.

Pada H-3 Lebaran, lonjakan tertinggi tercatat pada angkutan penyeberangan dengan 403.883 penumpang, disusul kereta api sebanyak 401.238 penumpang, angkutan udara 311.836 penumpang, serta angkutan darat 232.016 penumpang.

Pola ini menunjukkan bahwa tekanan tidak terpusat di satu moda, tetapi tersebar. Di satu sisi mengurangi beban, tetapi di sisi lain menuntut koordinasi lintas sektor yang jauh lebih solid.

Di tengah peningkatan mobilitas tersebut, capaian keselamatan memang menunjukkan perbaikan. Sepanjang periode mudik, jumlah kecelakaan tercatat turun sekitar 16% jika dibandingkan dengan musim mudik Lebaran 2025, dari 31 kejadian menjadi 26 kejadian.

Kelancaran arus mudik tahun ini setidaknya memberi sinyal bahwa tata kelola transportasi Lebaran mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Perencanaan yang lebih matang, pengaturan lalu lintas yang adaptif, serta koordinasi antarinstansi yang relatif solid menjadi faktor yang patut dicatat.

Namun, capaian ini tidak boleh berhenti sebagai catatan sesaat, tapi harus dijaga, diuji, dan terus disempurnakan di tengah tantangan mobilitas yang kian kompleks.

Apalagi, jika menengok ke belakang, pengalaman pahit pernah menjadi pengingat keras betapa rapuhnya pengelolaan arus mudik ketika tidak diantisipasi dengan baik. Tepat sepuluh tahun lalu, pada musim mudik Lebaran 2016, tragedi di Gerbang Tol Brebes Timur, yang kemudian dikenal sebagai Brexit, menjadi titik kelam dalam sejarah transportasi Indonesia.

Kemacetan parah yang berujung pada kematian 17 orang bukan sekadar insiden, melainkan alarm serius tentang pentingnya manajemen lalu lintas yang terukur dan responsif.

Peristiwa itu hingga kini tetap membekas sebagai pengingat bahwa kelancaran mudik bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan keseriusan negara dalam melindungi warganya.