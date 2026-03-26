Langkah Tepat Pembatalan Belajar Daring

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
DI tengah langkah penghematan energi sebagai antisipasi terhadap gejolak global, pemerintah memastikan untuk tidak memberlakukan pembelajaran daring bagi para siswa. Pemerintah hanya akan menerapkan work from home (WFH) dalam beberapa hari setiap pekan bagi pekerja.
Ketidakpastian global dan krisis energi sempat diwacanakan juga akan menjangkau kehidupan sekolah. Bila pekerja menerapkan WFH, pelajar diwacanakan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Akan tetapi, rencana itu dibatalkan. Kita apresiasi pembatalan tersebut. Kini, pelajar harus tetap bersekolah secara fisik. Keputusan itu sangat tepat karena kehadiran siswa di sekolah adalah upaya menghadang degradasi kualitas pendidikan.
Kehadiran dan aktivitas di sekolah sejatinya bukan sekadar transfer ilmu, melainkan ekosistem sosial. Mengembalikan proses belajar ke layar gawai sama saja menjerumuskan anak. Di ruang kelas, interaksi mata ke mata antara guru dan murid bisa melahirkan inspirasi. Sebaliknya di layar gawai, sering kali hanya menelurkan rasa bosan.
Sebagaimana diistilahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, bangsa Indonesia mengalami learning loss yang cukup serius akibat kekosongan pembelajaran atau pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi covid-19.
Learning loss bukan soal hilangnya jam belajar semata, melainkan juga hilangnya interaksi manusiawi yang membentuk karakter, disiplin, dan kemampuan sosial. Ditambah lagi, persoalan ketimpangan akses teknologi di berbagai daerah hingga menurunnya efektivitas penyampaian materi.
Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas anak Indonesia. Semua itu termanifestasi dalam sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Cek Kesehatan Gratis.
Bangsa Indonesia memang harus bersiap melaksanakan efisiensi energi menyusul krisis di Timur Tengah. Akan tetapi, penghematan tidak boleh mengalahkan urgensi pencegahan learning loss. Penurunan kemampuan literasi dan numerasi menjadi ancaman bagi daya saing bangsa.
Karena itu, pembuatan kebijakan yang menyuburkan learning loss sejatinya sama saja dengan merusak masa depan bangsa. Maka, langkah tegas pemerintah tetap memberlakukan pembelajaran di sekolah tentunya sangat-sangat layak diapresiasi.
Akan tetapi, kebijakan itu tentunya bukan langkah akhir. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah hanyalah langkah awal dalam optimalisasi proses belajar dan mengajar. Jangan lagi ada metode pembelajaran yang sekadar menggugurkan kewajiban. Guru pun bukan cuma petugas kurikulum. Sekolah harus menjadi pusat kreativitas yang membuat siswa betah tanpa terpaku pada layar gawai.
Dunia pendidikan juga harus menyelaraskan diri dengan kondisi krisis energi global. Sekolah mesti menjaga hak anak untuk mendapat pendidikan berkualitas dan inklusif di satu sisi, dengan menjalankan prinsip hemat energi di sisi lain.
Optimalisasi belajar di sekolah adalah keniscayaan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, biarkan dunia pendidikan tetap memberikan secercah cahaya untuk masa depan.
BERHEMAT adalah hal mutlak dalam menghadapi krisis global saat ini. Berhemat, khususnya BBM, merupakan adaptasi pertama dan minimal ketika Selat Hormuz belum juga aman.
PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktik korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
