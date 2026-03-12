Sasar Audiens Dewasa, Roblox Luncurkan Program Akselerator dan Jumpstart

Ilustrasi(Dok Roblox)

PLATFORM gaming dan kreasi imersif, Roblox, resmi mengumumkan dua inisiatif strategis baru, yakni program Akselerator dan Jumpstart.

Langkah ini diambil untuk memfasilitasi pengembangan novel games, sebuah kategori gim baru yang mendobrak batasan genre, mekanisme permainan, hingga gaya visual demi memenuhi permintaan basis pengguna yang kian dewasa.

Upaya Roblox untuk memperluas jangkauan demografinya didorong oleh data verifikasi usia terbaru. Per 31 Januari 2026, tercatat 45% pengguna aktif harian (DAU) telah menyelesaikan pemeriksaan usia, dengan 27% di antaranya teridentifikasi berusia di atas 18 tahun.

Baca juga : Perkuat Keamanan Digital, Roblox Resmikan Dewan Orangtua Sedunia

Kelompok ini dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi dan menjadi motor pertumbuhan signifikan bagi platform tersebut.

Chief Creator Ecosystem Officer Roblox, Vlad Loktev, menyatakan bahwa visi perusahaan adalah menjadikan Roblox sebagai platform untuk segala usia.

"Kami menyerukan kepada para kreator dengan ambisi serta ide-ide berani untuk turut menciptakan pengalaman gim termutakhir. Melalui program-program baru ini, kami menyediakan dukungan pendampingan, sumber daya, hingga riset yang diperlukan untuk memastikan ide-ide mereka berhasil," ujarnya.

Baca juga : Roblox Revolusi Kreasi Virtual dengan Model Dasar “Cube” dan Fitur 4D

Dukungan Spesifik bagi Kreator

Kedua program yang diperkenalkan menawarkan dukungan yang disesuaikan dengan tahapan pengembangan pengembang:

Roblox Accelerator: Program intensif selama enam bulan bagi tim pengembang berpengalaman. Sebanyak 40 tim dalam setiap angkatan akan mendapatkan pendampingan langsung dari pakar Roblox untuk menyempurnakan konsep gim mereka. Gim yang terpilih akan dikurasi di beranda utama dengan target mencapai 10 juta kali dimainkan saat peluncuran.

Program intensif selama enam bulan bagi tim pengembang berpengalaman. Sebanyak 40 tim dalam setiap angkatan akan mendapatkan pendampingan langsung dari pakar Roblox untuk menyempurnakan konsep gim mereka. Gim yang terpilih akan dikurasi di beranda utama dengan target mencapai 10 juta kali dimainkan saat peluncuran. Roblox Jumpstart: Dirancang sebagai program berkelanjutan bagi kreator baru maupun pengembang senior yang ingin mengeksplorasi novel games. Selain pendampingan, peserta akan mendapatkan promosi tambahan dengan target satu juta kali dimainkan, serta akses ke dana pemasaran terpisah untuk menarik pemain dari luar platform.

Program Jumpstart sendiri akan memulai rangkaian kegiatannya melalui acara tatap muka di Game Developers Conference (GDC) 2026 yang berlangsung pada 9-13 Maret.

Inovasi Teknologi

Guna mendukung terciptanya gim dengan kualitas visual memukau di berbagai perangkat, Roblox turut mengimplementasikan sejumlah teknologi termutakhir.

Fitur-fitur seperti Scalable Lightweight Interactive Models (SLIM), Texture Streaming, dan server authority kini menjadi instrumen utama bagi para developer dalam membangun dunia gim yang lebih imersif.

Saat ini, pendaftaran untuk kedua program tersebut telah resmi dibuka bagi para pengembang yang ingin memperluas batasan kreativitas mereka di ekosistem Roblox. (Z-1)