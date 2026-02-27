Perkuat Keamanan Digital, Roblox Resmikan Dewan Orangtua Sedunia

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBAGAI langkah konkret dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak dan remaja, Roblox resmi meluncurkan Dewan Orangtua Sedunia (Global Parent Council) perdana.
Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan produk di masa depan.
Dewan ini terdiri dari 80 orangtua dan wali pilihan yang berasal dari 32 negara, termasuk perwakilan dari Indonesia.
Para anggota dewan membawa latar belakang keahlian yang beragam, mulai dari psikologi, pendidikan, kesejahteraan digital, hingga penegakan hukum.
Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan perspektif global yang krusial bagi misi Roblox dalam mengedepankan keamanan dan kesejahteraan pengguna.
Dr. Elizabeth Milovidov, Roblox Global Head of Parental Advocacy, menyatakan bahwa dewan ini merupakan cerminan komitmen perusahaan untuk belajar langsung dari individu di lapangan.
"Diluncurkannya Dewan Orangtua Sedunia merupakan gambaran komitmen kami untuk bermitra dengan orangtua, termasuk mendengarkan dan belajar dari masing-masing individu. Dengan dukungan mereka, kami semakin dimampukan untuk menanggapi tantangan-tantangan yang dialami orangtua dengan lebih baik lagi," ujar Milovidov.
Dewan ini dijadwalkan bertemu secara berkala setiap kuartal untuk berbagi wawasan mengenai kebutuhan keluarga di wilayah masing-masing, serta mengikuti sesi tanya-jawab bulanan terkait topik-topik spesifik.
Annisa, salah satu orangtua yang terpilih mewakili Indonesia, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, pendampingan orangtua adalah kunci agar platform digital tetap menjadi ruang eksplorasi yang positif.
"Sebagai orangtua, kami semua menginginkan platform ini menjadi lingkungan digital yang positif dan aman untuk anak-anak," tutur Annisa.
Selain Dewan Utama, Roblox juga memperkenalkan program Parent Champions. Program ini dibentuk untuk menampung tingginya antusiasme pendaftar dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak orangtua untuk mendapatkan informasi terbaru serta berbagi sudut pandang melalui komunikasi email berkala.
Sejalan dengan peluncuran ini, Roblox terus mendorong orangtua untuk memanfaatkan Pusat Keamanan mereka. Di sana, wali murid dapat mengakses fitur Kontrol Orangtua (Parental Controls) untuk mengatur batasan waktu bermain, mengelola pengeluaran, memblokir pengguna tertentu, hingga mengatur akses fitur percakapan.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar Roblox untuk membangun ekosistem teknologi yang aman, beradab, dan optimistis bagi komunitas global. (Z-1)
Pembaruan ini tidak hanya menyentuh aspek visual, tetapi juga merombak mekanisme permainan hingga latar belakang cerita tokoh tersebut di dunia Runeterra.
Pengembang gim League of Legends menyoroti efektivitas Season 1, perombakan distribusi peringkat (Ranked), hingga rencana jangka panjang untuk konten champion dan mode permainan.
Gim Honor of Kings (HoK) secara resmi meluncurkan skin terbaru untuk hero Haya yang terinspirasi dari sosok mitologi legendaris Indonesia, Nyi Roro Kidul.
Inti dari pembaruan di gim Roblox ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.
Kisah dalam Samurai Warriors 5 membawa kita kembali ke masa penuh pergolakan di periode Sengoku, saat tatanan sosial Jepang mulai terbalik dan peperangan berkecamuk di seluruh negeri.
Ledakan emosi orangtua sering kali dipicu oleh kondisi fisik dan psikis yang sedang tidak stabil.
Emosi yang bergejolak sering kali menjadi penghalang bagi orangtua untuk berpikir jernih.
Anak tengah memiliki risiko lebih besar merasa diperlakukan berbeda dibandingkan saudara sulung maupun bungsu.
Untuk menyiasati dampak negatif FOMO, kunci utamanya justru terletak pada fondasi yang dipupuk sejak dini di lingkungan keluarga.
Adil tidak berarti memberikan perlakuan yang identik kepada setiap anak, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved