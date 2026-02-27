Perkuat Keamanan Digital, Roblox Resmikan Dewan Orangtua Sedunia

Roblox(MI/Dok Roblox)

SEBAGAI langkah konkret dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak dan remaja, Roblox resmi meluncurkan Dewan Orangtua Sedunia (Global Parent Council) perdana.

Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan produk di masa depan.

Dewan ini terdiri dari 80 orangtua dan wali pilihan yang berasal dari 32 negara, termasuk perwakilan dari Indonesia.

Baca juga : Roblox Wajibkan Verifikasi Usia untuk Fitur Chat Demi Keamanan Pengguna

Para anggota dewan membawa latar belakang keahlian yang beragam, mulai dari psikologi, pendidikan, kesejahteraan digital, hingga penegakan hukum.

Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan perspektif global yang krusial bagi misi Roblox dalam mengedepankan keamanan dan kesejahteraan pengguna.

Kolaborasi Strategis dengan Orangtua

Dr. Elizabeth Milovidov, Roblox Global Head of Parental Advocacy, menyatakan bahwa dewan ini merupakan cerminan komitmen perusahaan untuk belajar langsung dari individu di lapangan.

Baca juga : Ini Pentingnya Orangtua Mendampingi Anak Bermain Roblox

"Diluncurkannya Dewan Orangtua Sedunia merupakan gambaran komitmen kami untuk bermitra dengan orangtua, termasuk mendengarkan dan belajar dari masing-masing individu. Dengan dukungan mereka, kami semakin dimampukan untuk menanggapi tantangan-tantangan yang dialami orangtua dengan lebih baik lagi," ujar Milovidov.

Dewan ini dijadwalkan bertemu secara berkala setiap kuartal untuk berbagi wawasan mengenai kebutuhan keluarga di wilayah masing-masing, serta mengikuti sesi tanya-jawab bulanan terkait topik-topik spesifik.

Perwakilan Indonesia dan Program Parent Champions

Annisa, salah satu orangtua yang terpilih mewakili Indonesia, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, pendampingan orangtua adalah kunci agar platform digital tetap menjadi ruang eksplorasi yang positif.

"Sebagai orangtua, kami semua menginginkan platform ini menjadi lingkungan digital yang positif dan aman untuk anak-anak," tutur Annisa.

Selain Dewan Utama, Roblox juga memperkenalkan program Parent Champions. Program ini dibentuk untuk menampung tingginya antusiasme pendaftar dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak orangtua untuk mendapatkan informasi terbaru serta berbagi sudut pandang melalui komunikasi email berkala.

Pemberdayaan Melalui Fitur Kontrol

Sejalan dengan peluncuran ini, Roblox terus mendorong orangtua untuk memanfaatkan Pusat Keamanan mereka. Di sana, wali murid dapat mengakses fitur Kontrol Orangtua (Parental Controls) untuk mengatur batasan waktu bermain, mengelola pengeluaran, memblokir pengguna tertentu, hingga mengatur akses fitur percakapan.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar Roblox untuk membangun ekosistem teknologi yang aman, beradab, dan optimistis bagi komunitas global. (Z-1)