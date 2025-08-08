Ini Pentingnya Orangtua Mendampingi Anak Bermain Roblox

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENGURUS Besar Esports Indonesia (PBESI) menyampaikan perlunya orangtua mendampingi anak, terutama yang berumur di bawah 10 tahun, saat memainkan gim daring Roblox.
"Roblox bisa menjadi wadah eksplorasi kreativitas, bahkan titik awal untuk anak yang tertarik belajar coding atau desain gim," kata Wakil Ketua Bidang Kompetisi PB ESI Glorya Famiela Ralahallo, dikutip Jumat (8/8).
"Namun, perlu pendampingan orangtua yang aktif dan sadar teknologi agar manfaatnya maksimal dan risikonya bisa dikendalikan," tambahnya.
Roblox merupakan platform gim daring yang memungkinkan pengguna, termasuk anak-anak, untuk memainkan dan membuat gim sendiri.
Ella mengemukakan bahwa saat ini Roblox merupakan salah satu gim yang populer di kalangan anak-anak.
Platform tersebut mencakup ribuan jenis permainan mini buatan pengguna dari seluruh dunia. Namun, konten di dalam gimnya banyak yang tidak tersaring dengan baik.
"Jadi, saran saya gim itu dimainkan di usia minimal 10 tahun. Tapi, kalaupun di bawah itu, harus dengan pengawasan orangtua yang super aktif, karena ada beberapa gim yang mengandung unsur kekerasan, horor, dan lain-lain," jelas Ella.
Wakil Manajer Esports Indonesia itu mengemukakan, orangtua baiknya tidak sekadar melarang anak bermain gim, tetapi mempelajari dunia digital yang dimasuki anak serta berusaha memberikan pendampingan yang dibutuhkan untuk menjaga mereka.
"Edukasi digital parenting penting di era sekarang, jadilah bagian dari perjalanan digital anak, bukan sekadar pengawas," katanya.
Menurut dia, gim juga bisa menjadi sarana belajar dan berinteraksi serta membuka peluang karier ;asal penggunaannya dilakukan dengan
bimbingan dan kontrol secara baik.
Guna menjaga anak dari paparan gim dengan konten negatif, Ella menyarankan para orangtua untuk memanfaatkan aplikasi yang dapat membantu mengontrol dan memantau akun permainan anak.
Penggunaan aplikasi semacam itu memungkinkan orangtua membatasi jenis gim yang dapat diakses oleh anak dan siapa saja yang bisa berinteraksi dengan anak saat bermain.
Orangtua juga dianjurkan membatasi waktu anak bermain gim dan berusaha memastikan anak melakukan aktivitas fisik dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik.
Di samping itu, orangtua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak agar dapat membicarakan aktivitas sehari-hari bersama anak, termasuk membahas permainan yang sedang disukai anak.
"Jangan lupa untuk cek akun dan history bermain anak secara berkala," kata Ella. (Ant/Z-1)
Pada usia anak-anak, sebaiknya gim yang diberikan bersifat edukatif yang ringan, seperti puzzle, gim bahasa, atau gim strategi dasar yang dapat melatih konsentrasi dan logika.
"Bukan perkara Roblox-nya, apapun itu kita coba berusaha melindungi diri kita semua, bangsa kita, terutama generasi-generasi muda dari pengaruh-pengaruh tindak kekerasan,"
Kolaborasi AOV x Detective Conan akan membuat dunia Athanor dipenuhi aksi dari sang detektif sekolah, Conan Edogawa dan rivalnya Kid The Phantom Thief.
DI tengah padatnya jadwal resepsi pernikahan kedua di Jakarta Luna Maya dan Maxime Bouttier, Luna Maya tetap menjaga rutinitas kebugarannya.
GIM (game) horor sinematik Agni: Village of Calamity ditargetkan rilis pada kuartal ketiga 2026 untuk platform PC (Steam) dan konsol utama.
Penelitian menunjukkan ibu-ibu di Indonesia lebih dari 30%-40% anemia yang berdampak pada lemahnya imunitas tubuh.
Saat ibunya diimunisasi maka zat antibodi-nya akan bisa masuk melalui plasenta dan saluran tali pusar ke si bayi
Susu formula harus diberikan kepada bayi yang mengalami kelainan metabolisme bawaan atau kelainan genetik yang menyebabkan dirinya tidak bisa mencerna ASI.
Gim online atau produk elektronik yang lain memiliki dampak yang serius bagi beragam aspek perkembangan anak sejak dini, terutama jika terpapar secara berlebihan dan tidak sesuai usia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved