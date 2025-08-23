Hipnoterapi Diklaim Mampu Sembuhkan Trauma dan Genjot Prestasi Anak

Ilustrasi(Freepik)

AHLI Hipnoterapi Mario Pangow mengatakan praktik hipnoterapi yang diimplementasikan secara tepat dapat menyembuhkan trauma yang disebabkan oleh perundungan dan meningkatkan prestasi anak di sekolah.

Melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (23/8), Mario menjelaskan studi kasus dilakukan pada seorang anak di Jakarta, Z, 12, yang mengalami trauma berat akibat perundungan hingga melakukan aksi mogok sekolah, meskipun sudah dibujuk oleh kedua orang tuanya.

"Langkah pertama adalah membuat anak merasa aman untuk bercerita. Setelah itu, barulah diberikan sugesti yang tepat agar bisa membangun kembali kepercayaan diri," katanya.

Baca juga : Anak Korban Pelecehan Seksual oleh Ibu Kandung Dibawa ke Rumah Aman

Mario menjelaskan, proses hipnoterapi yang dilakukan oleh Z menjadikannya mulai memahami bahwa ia tidak sendirian, dengan adanya kehadiran guru bimbingan konseling (BK) dan kepala sekolah yang bisa melindungi.

Setelah menjalani dua kali terapi, lanjut dia, kepercayaan diri Z kembali tumbuh. Ia berani menyatakan sikap ketika mendapat perlakuan tidak baik dari teman maupun guru.

"Setelah empat kali sesi terapi, Z pulih dari trauma, kembali rajin belajar, dan nilai pelajarannya meningkat. Perubahan ini tentu disambut dengan gembira oleh orangtua yang selama ini mendukungnya," ujarnya.

Baca juga : 16 Hari Ditarget Bom Israel, Anak-Anak Gaza Alami Trauma Parah

Mario juga mengungkapkan hipnoterapi tidak hanya membantu anak korban perundungan, dengan penelitian menyebutkan terapi ini juga bermanfaat bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar maupun masalah psikologis.

Sejumlah hal yang dapat dibantu melalui hipnoterapi antara lain mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, membangun rasa percaya diri, mengatasi trauma, serta mendorong prestasi akademik.

Mario juga menuturkan penelitian American Psychological Association (APA) menyebut bahwa hipnoterapi juga dapat membantu anak mengatasi gangguan tidur, fobia, hingga masalah perilaku.

Meski begitu, ia menekankan peran ahli untuk melakukan praktik hipnoterapi agar tidak sembarangan dan tepat sasaran.

"Jika sugesti awal keliru, justru bisa berbahaya. Karena itu, pastikan ditangani oleh praktisi berpengalaman dan tersertifikasi," pungkas Mario Pangow. (Ant/Z-1)