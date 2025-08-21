Muklay Imbau Orangtua Bebaskan Anak Ekspresikan Bakat Seni

Headline
SENIMAN visual Muchlis Fachri atau Muklay mengimbau para orangtua agar memberi anak kebebasan untuk mengekspresikan bakat seni mereka.
Dia menekankan pentingnya dukungan orangtua dalam upaya menumbuhkan generasi kreatif yang percaya diri.
"Orangtua cukup mendukung dan percaya pada bakat anak. Itu sudah sangat berarti," kata Muklay dalam acara bertajuk The Muklayground, Rabu (20/8)
Muklay menyampaikan bahwa seni sebaiknya dipahami sebagai ruang ekspresi, bukan sebagai sarana mencari keuntungan materi semata.
"Kalau kita nyaman dan cinta sama yang kita lakuin, kita enggak akan merasa buang-buang waktu walaupun belum menghasilkan uang," katanya.
Pada kesempatan itu, Muklay juga mengemukakan bahwa penggunaan karya seni untuk desain produk massal menghadirkan tantangan tersendiri bagi seniman.
"Ego seniman pasti ada ketika karya dialihkan jadi produk. Tapi, tim Digimap berhasil menjaga detail dan kualitas, saya sangat apresiasi," katanya.
Muklay menekankan pentingnya menjaga orisinalitas di industri kreatif.
"Intinya jangan ambil karakter orang. Orisinalitas itu penting banget," katanya.
Ia mengemukakan bahwa tantangan utama dalam upaya pengembangan industri kreatif bukan hanya masalah pendanaan, melainkan juga komitmen menjaga integritas dan kualitas ide.
Menurut dia, kekuatan seni terletak pada pesan serta keunikan yang ditawarkan oleh sebuah karya. (Ant/Z-1)
