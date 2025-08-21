Headline
Perilaku Makan Orangtua Pengaruhi Kebiasaan Makan Anak

Perilaku Makan Orangtua Pengaruhi Kebiasaan Makan Anak
Ilustrasi(Freepik)

DOKTER spesialis anak Ria Yoanita menyampaikan bahwa perilaku makan orangtua sangat berpengaruh pada kebiasaan dan preferensi makan anak.

"Anak belajar paling efektif lewat modeling atau meniru perilaku orangtuanya. Studi menunjukkan bahwa perilaku makan sehat orang
tua sangat berpengaruh terhadap preferensi dan kebiasaan makan anak," kata anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu, Rabu (20/8).

Dia menyampaikan bahwa makan bersama keluarga secara rutin penting untuk membangun kebiasaan makan sehat sekaligus mempererat ikatan keluarga.

Baca juga : Pola Asuh Bisa Pengaruhi Kebiasaan Makan Anak

Menurut dia, orangtua sebaiknya dengan senang hati menunjukkan pilihan makanan sehat kepada anak, seperti memilih minum air putih ketimbang minuman manis serta buah daripada camilan dalam kemasan.

"Hindari mengeluh atau memberi komentar negatif saat makan sayur atau makanan sehat," kata dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebelumnya menyampaikan pentingnya edukasi penerapan pola makan sehat dalam keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi dan penanganan masalah gizi pada anak.

"Berbicara gizi tidak bisa lepas dengan urusan perilaku keluarga," kata Deputi Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sukaryo Teguh Santoso. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
